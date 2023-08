Pohon Pule Ditanam di Jalan Sudirman, Dukung Program OTW Bandung Teduh

Ratusan pohon Pule ditanam di Jalan Sudirman mulai dari simpang Gardujati sampai perempatan Jamika,Kamis (3/8). Penanaman pohon diawali Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna dan Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi diikuti para kepala dinas, camat dan lurah.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan pohon Pule ditanam di Jalan Sudirman mulai dari simpang Gardujati sampai perempatan Jamika,Kamis (3/8). Penanaman pohon diawali Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna dan Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi diikuti para kepala dinas, camat dan lurah.

Penanaman pohon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang semakin.panas.

Ema mengatakan, Pemkot Bandung mencanangkan kegiatan OTW (On The Way) Bandung Teduh. Sebagai langkah awal, menanam 100 pohon pule .

"Pohon pule ini rindang, cukup kuat.,cocok dan bermanfaat untuk mengantisipasi tekanan udara yang saat ini terasa memanas. Pohon ini memiliki kontribusi bagi perbaikan lingkungan," ujar Ema.

Menurut Ema, dipilihnya pohon pule memiliki kemudahan untuk dirawat daunnya tidak mudah gugur.

"Saya memilih pohon Pule terinpirasi Kota Surabaya terlihat indah, tidak mudah gugur. Ini mudah pemeliharaannya. Sisi bentuk itu cocok, nanti jika rimbun akan jauh lebih indah," ujar Ema.

minta camat dan lurah turut menjaga lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim serta menjaga pohon Pule yang cukup mahal.satu pohon minimal Rp 5 juta.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pertumbuhan pohon di lingkungannya masing-masing.

"Masyarakat sekitar saya harap bisa merawat pohon ini., lima tahun ke depan pohon ini bisa dinikmati indahnya. Jika sudah indah yang dinikmati kita semua, jangan sampai merusak,".ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi mengapresiasi kegiatan seperti ini memberikan mitigasi perubahan iklim.

"Penghijaiuan menjadi antisipasi menghadapi ancaman perubahan iklim. Cakupan soal RTH (Ruang Terbuka Hijau) bisa dilakukan bersama," tuturnya.

"Dengan penghijauan ini mampu menjaga Kota Bandung tetap segar, semakin banyak oksigen dan karbondioksida," ujarnya.

Yudi berharap warga ikut menanam pohon untuk menambah ruang terbuka hijau.