Selangkah Lagi Gabung Manchester City, Josko Gvardiol akan Jadi Bek Termahal di Dunia

TRIBUNJABAR.ID - Manchester City akhirnya dipastikan segera mendatangkan rekrutan kedua mereka pada musim panas 2023.

Sesudah berhasil memboyong Mateo Kovacic dari Chelsea, Manchester City kini kembali merekrut pemain asal Kroasia.

Pilihan kali ini jatuh kepada bek RB Leipzig, Josko Gvardiol.

Manchester City dan RB Leipzig dikabarkan baru saja menandatangani dokumen perekrutan Josko Gvardiol.

Hal itu telah dikonfirmasi oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano lewat media sosial pribadinya.

Melalui unggahannya, Romano juga menyematkan kalimat "Here we go" sehingga biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Romano kemudian mengungkapkan nominal yang dikeluarkan Manchester City untuk merekrut Josko Gvardiol.

The Citizens mengeluarkan biaya sebesar 90 juta euro (sekitar Rp1,49 triliun) untuk tanda tangan bek timnas Kroasia itu.

Angka tersebut sekaligus membuat Josko Gvardiol menyandang predikat sebagai bek termahal di dunia.

Ia mengalahkan harga yang dikeluarkan Manchester United untuk menebus Harry Maguire dari Leicester City pada 2019.

Saat itu Manchester United mengeluarkan uang sebesar 87 juta euro atau setara dengan Rp1,44 triliun.

Keputusan Manchester City mendatangkan Josko Gvardiol tak terlepas dari performa apik yang ia tunjukkan dalam beberapa musim terakhir.

Meskipun baru berusia 21 tahun, Josko Gvardiol telah menjadi andalan timnas Kroasia di lini belakang.

Pada akhir tahun lalu, Josko Gvardiol tampil luar biasa bersama Kroasia di Piala Dunia 2022.