Anggota BLACKPINK, Jisoo Pacaran dengan Aktor Ahn Bo Hyun, Selalu Bertemu di Sela Kesibukan

TRIBUNJABAR.ID - Jisoo, anggota BLACKPINK, girl band asal Korea Selatan, berpacaran dengan aktor Ahn Bo Hyun.

Jisoo dan Ahn Bo Hyun selalu menyempatkan untuk bertemu di sela kesibukan.

Hubungan Jisoo dan Ahn Bo Hyun tersebut disebarkan Media Korea Selatan, Dispatch.

Dispatc menyuguhkan berita kejutan buat peggemat BLACKPINK tersebut pada Kamis (3/8/2023) pagi.

Dispatch mengunggah foto-foto tangkapan mereka ke situs resminya dan akun Instagram @koreadispatch.

"(Exclusive) BLACKPINK Jisoo - Ahn Bo Hyun are officially dating… 'We're getting to know one another'," tulis Dispatch sebagai judul di artikel situs dipe.co.kr.

Menurut Dispatch, Jisoo dan Ahn Bo Hyun sering bertemu walau sama-sama sibuk.

"Dispatch mengonfirmasi kencan indah mereka, sehari sebelum Jisoo pergi ke luar negeri untuk konser dan hari dia kembali pada Mei hingga Agustus," tutur Dispatch.

Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa BLACKPINK (Instagram/@blackpinkofficial)

Jisoo menyebut dirinya sebagai "orang rumahan". Ketika dia kembali dari kegiatan di luar negeri, dia menghabiskan sebagian besar waktu di rumah.

"Dia juga menikmati kencan di rumah. Keduanya menikmati kencan di apartemen mewah Jisoo di Yongsan. Ahn Bo Hyun biasanya mengantarnya pulang sendiri," tulis Dispatch.

Dispatch juga menyebut mereka mendapat informasi dari ajudan keduanya.

"Jisoo adalah bintang dunia. Karena kebanyakan orang tertarik, tidak ada pilihan selain memiliki tempat kencan yang terbatas," kata Dispatch.

Informan anonim itu juga berujar pasangan ini bertukar ketertarikan. Jisoo menyukai akting dan Ahn Bo Hyun suka menyanyi, mereka pun sama-sama suka fashion.

Seorang ajudan juga berkata Ahn Bo Hyun bertemu sepanjang waktu kala Jisoo berada di Korea Selatan dengan menyesuaikan jadwalnya.

