Mau Liburan di Pangandaran? Ini Rekomendasi Hotel di Tepi Pantai Pangandaran, Tinggal Nyeberang

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Berliburan ke pantai Pangandaran, Jawa barat, para pengunjung tidak usah bingung ketika ingin bermalam atau bersantai.

Pasalnya, ada banyak berbagai macam hotel yang bisa menjadi rekomendasi untuk beristirahat saat berliburan.

Satu di antaranya, Hotel Pondok Seni yang berada di antara Pos 3 dan Pos 4 Pantai Barat Pangandaran.

Tempatnya, tentu sangat cocok ketika pengunjung liburan bersama keluarga maupun sanak saudaranya. Dari Hotel Pondok Seni ke bibir Pantai Barat Pangandaran, jaraknya hanya sekitar 30 meter.

Jadi, ketika ingin berenang atau bermain pasir di bibir pantai, para tamu pengunjung tidak usah jauh berjalan kaki.

Selain itu, ada banyak fasilitas yang bisa didapat dan dinikmati saat menginap di Hotel Pondok Seni Pantai Barat Pangandaran.

Fasilitas Kamar VIP di Hotel Pondok Seni Pantai Barat Pangandaran

Di antaranya, fasilitas kamar VIP yakni mulai shower air panas dan air dingin di kamar mandi, AC, tempat masak (dapur), TV, kulkas, dispenser air panas dan gelasnya, fasilitas kursi di ruangan tamu, kursi santai depan kamar.

Kemudian pada satu ruangan kamar VIP ada tiga ruang kamar yang masing-masing memiliki fasilitasi AC, lemari pakaian dan lemari tempat rias.

Fasilitas kamar sedang yakni mulai dari AC, kursi di ruangan tamu, kursi santai depan kamar, TV, kamar mandi, dispenser air dan gelas.

Kemudian ada dua ruangan kamar tidur dengan masing-masing tempat tidur dilengkapi kasur dua beat.

Terakhir fasilitas kamar biasa yakni, AC, kursi di ruangan tamu, dua air minum mineral, kamar mandi, kursi santai depan kamar dan satu ruangan tempat tidur dilengkapi kasur dua beat.

Sementara untuk harganya cukup murah, kamar VIP Rp 1,5 juta per malam, kamar sedang Rp 1 juta per malam dan kamar biasa Rp 750 ribu per malam.(Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna)