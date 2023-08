Best XI of The Week Pekan Kelima, Ada Dua Pemain Persib Bandung: Pencetak Gol dan Pemberi Asis  

Pemain Persib Bandung Ciro Alves berusaha melewati pemain Persik Kediri saat pertandingan Liga 1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Jumat (28/7/2023). Ciro dan Edo Febriansah masuk Best XI of The Week pekan kelima.

Laporan Wartawan Trinunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRINUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung masuk dalam Best XI of The Week pekan kelima Liga 1 2023-2024.

Keduanya memiliki peran penting untuk kemenangan perdana Persib Bandung saat dijamu Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7/2023).

Keduanya adalah Ciro Alves dan Edo Febriansah.

Melawan Persik, gawang Persib sudah kebobolan di menit keempat.

Namun, Persib mendapat angin segar setelah Renan Silva mendapat kartu kuning kedua di menit 34.

Sayangnya, meski melakukan serangan bergelombang, Persib masih buntu imbas buruknya penyelesaian.

Ciro Alves akhirnya mampu menyamakan kedudukan di menit 83.

Gol ini terbilang aneh. Berniat mengirim umpan, bola malah masuk ke gawang Dikri Yusron.

Dikri kaget karena menganggap ada rekannya yang menghalau bola sehingga dia tak siap mengantisipasi kedatangan bola yang memantul tanah lebih dulu.

Persib akhirnya menang berkat gol Ryan Kurnia di menit 87.

Ryan membobol gawang Dikri melalui sundulan memanfaatkan umpan jauh yang dilepaskan Edo dari sayap kiri.

Berkat peran keduanya, nama Ciro dan Edo akhirnya masuk dalam Best XI of The Week pekan kelima. (*)

Best XI of The Week pekan kelima:

Pelatih: Mauricio Ferreira (Madura United)

Kiper: Julian Schwarzer (Arema FC)

Bek: Rizky Ridho (Persija Jakarta), Elias Dolah (Bali United), Yance Sayuri (PSM Makassar)

Gelandang: Gali Freitas (PSIS Semarang), J Mahler (Madura United), Joao Pedro (Persikabo 1973), Edo Febriansah (Persib Bandung)

Striker: Ryo Matsumura (Persija Jakarta), JR Brandao (Madura United), Ciro Alves (Persib Bandung)