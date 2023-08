Aksi 'Menepi Sejenak' Bobotoh Masih Berlanjut, Big Match Persib Bandung vs Bali United Terancam Sepi

Asisten pelatih Persib, Yaya Sunarya bersama bek sayap kanan Persib, I Putu Gede Juni Antara setelah konferensi pers pra pertandingan Persib Bandung vs Bali United di Stadion GBLA Kota Bandung, Rabu (2/8/2023). Pertandingan big match besok diprediksi kembali sepi dukungana Bobotoh menyusul masih berlangsungnya aksi 'menepi sejenak'.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID - Big match Persib Bandung vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (3/8/2023), kembali terancam sepi.

Hal itu disebabkan karena komunitas terbesar bobotoh yaitu Viking Persib Club (VPC), masih akan melakukan aksi 'menepi sejenak' pada laga kandang Persib di Stadion GBLA.

Humas VPC, Hendri Darmawan, mengatakan pihaknya akan terus melakukan aksi menepi sejenak seperti laga kandang terakhir Persib, saat menjamu Dewa United di Stadion GBLA pada 14 Juli 2023 lalu.

"Hingga saat ini, saya belum ada informasi dari Ketua Umum VPC tentang pencabutan keputusan menepi sejenak. Artinya, kami masih dan akan tetap sama, untuk melanjutkan aksi itu dengan tidak berangkat dulu ke Stadion GBLA saat Persib berlaga," kata Hendri kepada Tribunjabar.id, Rabu (2/8/2023).

Di sisi lain aksi menepi sejenak tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kecewa bobotoh terhadap management yang dianggap menyulitkan dengan adanya kebijakan sistem penjualan tiket terbaru.

Terdapat dua tuntutan utama yang dilayangkan bobotoh, seperti kenaikan harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan sistem pembelian tiket yang menurut mereka terkesan dipersulit.

Di sisi lain sebelumnya, VPC sempat akan menggelar aksi dukungan dengan bertajuk "Support The Team Not The Regime" di Stadion Sidolig, Kota Badung pada Selasa (1/8/2023).

Pada aksi tersebut, bobotoh berencana mendukung Persib saat para penggawa Maung Bandung berlatih di Stadion Sidolig, sebagai ganti datang ke Stadion GBLA secara langsung saat pertandingan berlangsung.

"Garis besarnya, teman-teman ini hanya ingin memberikan suport bagi pemain, pelatih, dan seluruh anggota tim Persib, juga menegaskan kepada pemain dan pelatih, untuk tetap percaya bahwa Viking Persib Club selalu ada dan setia dalam mendukung Persib," ujar Hendri.

Namun sayangnya, aksi dukungan tersebut batal dilakukan karena tempat latihan Persib berubah bukan di Sidolig. (*)