Telkom Sukses Selenggarakan AKHLAK Culture Festival TelkomGroup 2023

Telkom serahkan apresiasi “The Best AKHLAK Implementation” dan pastikan pentingnya peran AKHLAK dalam implementasi transformasi TelkomGroup

Jakarta, 31 Juli 2023 – Dalam rangka memperingati tiga tahun AKHLAK sebagai core values seluruh insan BUMN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan sekaligus perusahaan milik negara menyelenggarakan AKHLAK Culture Festival TelkomGroup 2023 di Telkom Landmark Tower Jakarta, Senin (31/7). Acara turut dihadiri Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah beserta jajaran, dan para tamu undangan, serta lebih dari 1.000 peserta yang berasal dari internal TelkomGroup, karyawan BUMN, serta mahasiswa.

“‘Living AKHLAK for Sustainable Future’ merupakan tema AKHLAK Culture Festival yang kami usung pada tahun ini, sekaligus menjadi harapan seluruh insan TelkomGroup yang selalu siap mengimplementasikan AKHLAK dalam setiap aspek kehidupan untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang,” ujar Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi dalam sambutannya.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata (tengah) didampingi Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) & Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi (kanan) mengunjungi pameran Culture Innovation TelkomGroup pada acara AKHLAK Culture Festival TelkomGroup 2023 di Jakarta, Senin (31/7)

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah yang menyampaikan pentingnya peranan AKHLAK sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjaga kinerja perseroan serta menjalankan agenda transformasi melalui strategi 5 Bold Moves. “Perjalanan transformasi TelkomGroup senantiasa diiringi dengan pengimplementasian core values AKHLAK. Hingga kini, Telkom telah menjalankan dua dari lima strateginya, yaitu IPO Mitratel dan Fixed Mobile Convergence (FMC) melalui pengintegrasian IndiHome ke Telkomsel. Selain itu, Telkom juga berhasil mempertahankan kinerja perseroannya,” ujar Ririek membuka paparannya.

Lebih jauh Ririek menjelaskan, AKHLAK memiliki peranan yang sangat penting. Seperti pada value Amanah di mana seluruh karyawan dituntut untuk memiliki integritas dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Pada value Kompeten, Telkom senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar mampu bersaing dengan perusahaan global lainnya, salah satunya melalui program belajar GPSP (Great People Scholarship Program). Dan pada value Harmonis, Telkom memastikan untuk selalu menjalin komunikasi yang efektif dengan karyawan khususnya selama pengimplementasian transformasi agar karyawan dapat memiliki pemahaman yang sama.

Selain itu, untuk value Loyal, sebagaimana Telkom yang mendukung karyawan untuk terus meningkatkan keterampilannya melalui program GPSP, Telkom berharap para talenta tersebut tetap loyal pada perusahaan dengan kembali berkarya di Telkom setelah menyelesaikan pendidikannya. Sementara value Adaptif, menjadi value yang penting bagi Telkom sebagai perusahaan digital telco, di mana Telkom terus berupaya menjadi adaptif dan agile dalam menghadapi dinamika industri digital telco. Dan pada value Kolaboratif, sejalan dengan strategi buy, build, dan borrow, Telkom menjalankan strategic partnership dengan berbagai pemain telco global untuk meningaktkan value-nya sebagai digital telco terbesar di Indonesia.

“Core values AKHLAK memiliki peran yang sedemikian penting, untuk itu saya mengajak seluruh leader hingga di unit terkecil agar mendorong internalisasi AKHLAK sampai unit terkecil di manapun berada dengan selalu memonitor tingkat pemahamannya,” ujar Ririek.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata (tengah) didampingi Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kanan) & Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi (kiri) pada acara AKHLAK Culture Festival TelkomGroup 2023 di Jakarta, Senin (31/7)

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata menambahkan, “AKHLAK bukan hanya sekedar program, namun menjadi bagian penting dalam memastikan kinerja perusahaan. Untuk itu saya mengapresiasi kinerja Telkom di tahun 2022, dan diharapkan Telkom dapat terus meningkatkannya.”

Tedi juga menyampaikan, AKHLAK menjadi semakin relevan di era saat ini, khususnya bagi industri telekomunikasi di mana kemampuan untuk belajar cepat dan tepat terhadap kompetensi baru yang dibutuhkan perusahaan menjadi hal penting, sehingga wajib bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi para talentanya. “Oleh karena itu, Kementerian BUMN berharap agar Telkom terus menjaga AKHLAK sebagai bagian penting dan memiliki andil yang besar dalam transformasi yang tengah dilakukan. Karena budaya menjadi salah satu parameter dari bagaimana tujuan perusahaan dapat tercapai dan dalam konteks BUMN, semua BUMN memiliki tantangan dan progress yang berbeda-beda, sehingga harapannya melalui core values AKHLAK dapat menjadi pemersatu seluruh BUMN untuk bersinergi dan berkolaborasi, saling membantu guna membantu proses percepatan digitalisasi,” tutup Tedi.

Dalam AKHLAK Culture Festival TelkomGroup 2023 juga dilaksanakan pembacaan komitmen pengimplementasian core values AKHLAK bersama seluruh undangan dan peserta. Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan apresiasi “The Best AKHLAK Implementation” kepada para Culture Agent dan Culture Booster di lingkungan TelkomGroup serta kunjungan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata didampingi Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah beserta jajaran ke area pameran Culture Innovation TelkomGroup. Acara juga dimeriahkan dengan talkshow dan ditutup dengan penampilan apik dari Tulus.

