Setelah Aksi Menepi Sejenak, Viking Akan Kembali Gelar Aksi Jelang Persib Bandung vs Bali, Apa Itu?

Bobotoh melakukan walk out saat menyaksikan laga Persib Bandung melawan Madura United di pekan pertama Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (2/7/2023) sore.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah masa aksi menepi sejenak yang sebelumnya dilakukan pada laga kandang terakhir Persib Bandung beberapa pekan lalu, komunitas Viking Persib Club (VPC) akan melakukan aksi pemberian dukungan langsung kepada tim Maung Bandung, jelang menghadapi laga pekan keenam kompetisi Liga 1 2023/2024.

Aksi pemberian dukungan secara langsung kepada para pemain, pelatih, serta anggota tim Persib tersebut, akan dilaksanakan di Stadion Persib (Sidolig), Kota Bandung, hari (1/8/2023)

Dalam unggahan di akun Instagram resminya VPC mengunggah sebuah poster dengan kumpulan gambar potret suasana Stadion Persib dengan menyertakan tulisan 'Support The Team Not The Regime'

Sedangkan dalam bagian keterangan unggahan tersebut, menuliskan pesan tentang tujuan dan rencana digelarnya aksi tersebut.

"Kita pecut semangat para punggawa Maung Bandung yang akan melakoni laga pekan ke-6, Kamis nanti agar meraih poin sempurna. Sampai bertemu hari Selasa di Sidolig kawan-kawan. *No room for hate speech/SARA," tulis akun @officialvpc, Senin (31/7/2023).

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa pada pekan keenam Liga 1 musim 2023/2024, Persib Bandung dijadwalkan akan menjamu Bali United, di Stadion GBLA Kota Bandung, Kamis (3/8/2023).

Pemain Persib Bandung Ciro Alves berusaha melewati pemain Persik Kediri saat pertandingan Liga 1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Jumat (28/7/2023). Laga ini dimenangkan Persib Bandung dengan skor 2-1. (persib.co.id)

Secara peringkat di papan klasemen sementara Liga 1, saat ini Persib berada di peringkat 11 dengan mengkoleksi enam poin, dari hasil meraih sekali kemenangan, tiga kali imbang, dan sekali menelan kekalahan.

Sedangkan tim tamu, Bali United berada di urutan empat klasemen dengan koleksi sembilan poin, dari hasil tiga kemenangan dan dua kali kekalahan. (Cipta Permana).