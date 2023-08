Justus Steakhouse The 18th Journey, Justus Steakhouse Hadirkan Maliq & D’essentials di Kota Bandung

Bandung, 1 August 2023 – Para pecinta kuliner tentu sudah mengenal salah satu restoran steak terbaik di kota Bandung yang memiliki konsep family restaurant dan kini sudah membuka cabangnya di Jakarta dan Tangerang Selatan, yaitu Justus Steakhouse. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penuh yang terjalin dengan customer setianya selama 18 tahun, Justus Steakhouse akan menggelar Justus Steakhouse Anniversary – The 18th Journey pada tanggal 8 Agustus 2023, bertempat di Justus Steakhouse Dago, Jl. Ir H Djuanda No. 59 Bandung.

Justus Steakhouse akan menghadirkan beragam menu spesial, diiringi penampilan dari Katakita Band dan bintang tamu spesial, Maliq & D’essentials, yang akan menyajikan pertunjukan musik yang spektakuler. Selain itu, MC Haried dan Nexa akan memastikan semaraknya suasana selama acara berlangsung. Tidak hanya itu, tamu yang hadir akan mendapatkan bingkisan spesial dan berkesempatan untuk memenangkan beragam doorprize menarik lainnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh customer setia Justus Steakhouse yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami selama 18 tahun terkahir. Justus Steakhouse Anniversary ini adalah wujud apresiasi kami atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan,” ungkap Bapak Yudi, owner sekaligus Direktur Utama Justus Steakhouse.

Mulai dari IDR 500.000++/orang, Justus Lovers sudah dapat menikmati beragam menu dan pertunjukan spesial, sambil ikut serta dalam perayaan hari jadinya yang ke 18 tahun. Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, melalui WhatsApp 08112333168 atau Instagram @justussteakhouse.

Justus Steakhouse – You Get More Than Enough!