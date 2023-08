Breaking News, Bobotoh Bakal Datangi Stadion Persib Aksi Dukung Pemain, Aksi Menepi Tak Berubah

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komunitas Viking Persib Club (VPC) akan menggelar aksi pemberian dukungan langsung kepada para penggawa Maung Bandung jelang pertandingan pekan keenam Liga 1.

Aksi bertajuk 'Support The Team Not The Regime' tersebut akan berlangsung di Stadion Persib (Sidolig), Kota Bandung, Selasa (1/8/2023).

Humas VPC, Hendri Darmawan mengatakan, tujuan dari dilaksanakan aksi ini, pihaknya ingin meyakinkan para pemain, pelatih, dan anggota tim Persib, bahwa VPC selalu ada dan setia mendukung penuh setiap perjuangan Maung Bandung.

"Garis besarnya, teman-teman ini hanya ingin memberikan support bagi pemain, pelatih, dan seluruh anggota tim Persib, juga menegaskan kepada pemain dan pelatih, untuk tetap percaya bahwa Viking Persib Club selalu ada dan setia dalam mendukung Persib," ujarnya di luar pertandingan saat dihubungi melalui telepon, Selasa (1/8).

Ia pun menuturkan, meskipun bentuk dukungan VPC terhadap Pangeran Biru saat ini berbeda dibandingkan dengan situasi normal, di mana dukungan diberikan dengan hadir langsung ke stadion, menyanyikan chant sepanjang pertandingan, serta bentuk-bentuk interaksi dukungan lainnya.

VPC hanya ingin meyakinkan bahwa mereka selalu setia untuk terus mendukung dengan sepenuh hati serta jiwa raga, meskipun bentuk dukungannya tidak dengan hadir langsung ke Stadion GBLA.

Terlebih Hendri pun menambahkan, hingga saat ini, status dari aksi menepi sejenak yang dilakukan sejak laga kandang terakhir Persib belum berubah.

Dengan demikian, maka saat Persib melawan Bali United pada pekan keenam Liga 1, yang akan berlangsung di Stadion GBLA Kota Bandung, Kamis (3/8), pihaknya masih akan tetap melanjutkan aksi tersebut.

"Sampai saat ini, belum ada keputusan dari Ketum (Ketua Umum VPC), soal mencabut keputusan yang sudah diputuskan sejak saat pertandingan kandang terakhir melawan Dewa United. Artinya keputusan masih tetap sama dan akan melanjutkan aksi itu, dengan tidak berangkat dulu ke stadion GBLA saat Persib berlaga," ucapnya. (cipta permana)

