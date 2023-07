Satu Data Terpadu Keluarga, Pemprov dan PKK Jawa Barat Luncurkan Aplikasi Sadarka Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa barat bersama dengan PKK Provinsi Jawa Barat melaunching aplikasi Sadarka Jabar. Perhelatan ini sekaligus memperingati hari kesatuan PKK ke-51 dan Jambore PKK 2023 diadakan di Youth Center SOR Arcamanik, Kota Bandung, Senin (31/7/2023).

Aplikasi Sadarka Jabar membantu warga memperbarui data kependudukan dan melihat status kependudukan.

"Sudah 51 tahun kami bergerak bersama-sama di seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, rangkaikan hari ini hadir perwakilan kader dari 27 kota/kabupaten," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya, saat press conference, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, kehadiran para kader PKK di launching aplikasi ini menjadi garda terdepan di masyarakat.

"Di mana mereka inilah yang sebetulnya paling capek, untuk sosialiasasi platform berbagai program, yang dititipkan kepada kami. Khususnya di tim penggerak PKK," tuturnya.

Pemenang lomba Jambore PKK 2023 ()



"Aplikasi ini terkait dengan Satu Data, Terpadu Keluarga Jawa Barat," tuturnya.

Sadar Kajabar, kata dia, hadir di masyarakat untuk berbagai kegiatan yang dibutuhkan.

"Hadirnya data yang valid dan real time. Bagaimana Pak Gubernur menyampaikan bahwa good decision berasal dari good data," ucapnya.

Tak hanya berkolaborasi dari level Provinsi, ia menyebut turut bersinergi dengan 24 kabupaten.

"Kami hadirkan kebaikan dalam bentuk aplikasi, bagaimana kader-kader PKK bergerak bersama-sama untuk kemudian tumpul dan tetap terintergrasi," imbuhnya.

Ia menuturkan, dalam pembuatan projek aplikasi, bekerja sama dengan simpati dari Kabupaten Sumedang dan eventing dari Kota Bandung.

"Nanti kita akan dapatkan data real, contohnya kasus stunting di daerah mana, by name, by address," ucapnya.

Sehingga, akan memudahkan para kader untuk melakukan jangkauan dan pendampingan kepada masyarakat.

"Ini adalah tahun terakhir kami untuk memimpin tim penggerak PKK. Kami juga menyampaikan mohon izin untuk pamit di

05 September 2023. Kami turut mengatur permohonan maaf," ujar Atalia.