Dukung Anak Terhindar Dari Diabetes, Denada Ajak Anak untuk Olahraga

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Saat ini, kasus diabetes pada anak mencapai dua per 100 ribu jiwa per Januari 2023. Hal ini disebabkan oleh konsumsi gula harian masyarakat yang sudah tergolong berlebihan termasuk kepada anak.



Tingginya konsumsi makanan dan minuman manis di Indonesia tergambar pada hasil riset kesehatan dasar 2018 yang mengungkapkan bahwa 47,8 persen responden mengonsumsi makanan manis satu sampai enam kali per pekan.

Pada anak-anak, 59,6 persen anak usia tiga sampai empat tahun mengkonsumsi makanan manis lebih dari satu kali sehari dan 68,5 persen mengkonsumsi minuman manis lebih dari satu kali sehari.

Baca juga: Hal yang Perlu Diperhatikan Bagi Penderita Gangguan Jantung, Diabetes & Darah Tinggi Saat Mudik

Dokter spesialis anak, dr Leonirma Tengguna, MSc, SpA mengatakan, siapapun boleh mengkonsumsi gula, tapi tidak dalam porsi yang berlebih.

"Olahraga juga dibutuhkan untuk meningkatkan metabolisme tubuh, karena saat ini anak-anak seringkali terpaku pada gadget sehingga kurang aktivitas fisik yang mengakibatkan pada pola hidup berisiko untuk meningkatkan terjadinya diabetes pada anak-anak," ujarnya secara virtual, Senin (31/8/2023).

Salah satu olahraga yang bisa dilakukan adalah dengan zumba kids yang dirancang untuk anak-anak agar aktif dengan gerakan aerobik.

Aktris, penyanyi sekaligus brand ambassador zumba di Indonesia, Denada Tambunan mengatakan musik yang digunakan dalam zumba kids ini ramah anak dan ada penambahan permainan dan elemen eksplorasi budaya ke dalam struktur kelas.



Denada mengatakan sebagai orang tua, pastinya tidak ingin melihat anak jatuh sakit, apalagi terkena diabetes.

Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa makanan dan minuman manis sudah menjadi favorit bagi anak-anak.

"Salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek negatif dari makanan dan minuman manis adalah dengan mengajak anak untuk melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga atau bermain. Sebab dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin dan teratur dapat menjaga glukosa dalam darah tetap normal," kata Denada.

Baca juga: Berikuta Cara Cegah Diabetes Pada Anak,Pastikan Kadar Gula Tambahan Pada Susu Formula Hanya 5 Persen

Manfaat olahraga Zuma bagi anak dikatakan Denada adalah membakar kalori lemak, melatih ingatan dan keseimbangan dalam mengikuti gerakan, dan meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang.

Selain olahraga, Denada juga mengatakan penting juga untuk mengajarkan anak mengenai pola makan sehat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka.

Hal ini bisa dilakukan dengan membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti buah dan sayur serta rutin minum air putih.

Memang tidak mudah mengajarkan anak untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman manis sama sekali, tetapi kuncinya adalah semua itu memiliki porsinya dan tidak berlebihan.