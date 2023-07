Jadwal Final Japan Open 2023 Pagi Ini, Jonatan Christie Hadapi Victor Axelsen Siang Ini

TRIBUNJABAR.ID, TOKYO - Indonesia menyisakan satu wakilnya di final turnamen bulutangkis Japan Open 2023, hari ini, Minggu (30/7/2023).

Jonaan Christie jadi satu-satunya wakil setelah Gregoria Mariska dan Fajar Alfian/Rian Ardianto tumbang di semifinal, kemarin.

Gregoria Mariska gagal ke final setelah kalah 21-13, 19-21, 9-21 dari unggulan kelima He Bing Jiao.

Sementara Fajar/Rian kalah dua set langsung 19-21, 10-21 dari Li Yang/Wang Chi Ling.

Jojo sendiri ke final setelah menghentikan wakil India Lakshya Sen 21-15, 13-21. 21-16.

Di final, Jonatan Christie akan menghadapi unggulan pertama Victor Axelsen.

Laga Joj0 vs Axelsen akan menjadi partai pentutup final Japan OPen 2023 atau dimainkan terakhir.

Jadwal final akan dimulai pukul 10:00 waktu setempat atau pukul 08:00 WIB.

Jojo berarti akan bertanding siang nanti.

Berikut jadwal final Japan Open 2023:

WD - Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China/1) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea Selatan/4)

MD - Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang/5)

WS - An Se-young (Korea Selatan/2) vs He Bing Jiao (China/5)

XD - Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang/3) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand/2)

MS - Viktor Axelsen (Denmark/1) vs Jonatan Christie (5)