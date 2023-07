Artis Devina Kirana Ayu Banting Stir Fokus Bisnis Perhiasan Asal Korea Selatan

TRIBUNJABAR.ID - "Sebenarnya entertain aku masih up and down. Tapi aku nggak terlalu stop karena itu di dunia aku, hobi aku," ujar aktris Devina Kirana Ayu yang kini memilih rehat dari dunia hiburan tanah air untuk sementara waktu.

Ia kini lebih fokus untuk mengembangkan bisnis.

Namun sejauh ini tawaran untuk syuting masih terus berdatangan.

Devina menginginkan karirnya ditentukan secara bertahap untuk mendapat hasil yang maksimal.

Hal itu yang menjadi alasan Devina kini sibuk mengembangkan bisnisnya.

"Tawaran masih ada, tapi untuk saat ini aku lagi fokus menjalani bisnis aku. Kalau semua sudah jalan, aku fokus lagi ke dunia entertain," ujar Devina di acara launching Hermosa, Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2023).

Devina Kirana Ayu (ho devina hermosa)

Kini ia merilis sebuah aksesoris kecantikan dengan nama Hermosa. Hermosa sendiri tercipta dari kecintaannya akan travelling ke beberapa negara salah satunya Korea Selatan.

Devina banyak menghabiskan waktu di Korea, satu tahun ia bisa mengunjungi negara dengan julukan Gingseng itu hingga tujuh kali untuk melakukan riset.

"Karena pekerjaan saya itu di dunia entertain aksesoris yang udh dipakai udah engga pernah dipakai lagi," ungkap Devina.

"Dan kita jalan-jalan ke Korea dan lucu-lucu banget akesorisnya, kita bolak-balik ke Korea 7 kali akhirnya kita tertarik," sambungnya.

Dengan riset tersebut membuat Devana sempat tidak yakin terhadap bisnis barunya itu. Namun setelah mendapat masukkan dari rekan selebritis lainnya, ia akhirnya memberanikan diri untuk memulai usahanya.

Devina Kirana Ayu saat launching perhiasan miliknya, Hermosa di Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023). (TRIBUNNEWS / FAUZI NUR ALAMSYAH)

"Aku mikir, awalnya nggak yakin, terus aku kirim ke teman artis awalnya mereka setuju, makanya aku semangat," ujar Devina Kirana.

Dalam acara launching tersebut sederet artis juga hadir, Teuku Ryan, Derry, Mpok Ati , tak ketinggalan Billy Syahputra yang mendukung mantan kekasihnya itu.

Selain Hermosa, Devina Kirana memiliki usaha lainnya di bidang kuliner, yaitu Cendol Kirana, dan Madamme Kirana. (*)

