TERUNGKAP, Ini Alasan Marc Klok Tak Ada di Daftar Susunan Pemain Saat Persib Bandung Kalahkan Persik

TRIBUNJABAR.ID - Nama Marc Klok menghilang dari daftar susunan pemain saat Persib Bandung melawan Persik Kediri.

Tidak masuk dalam starting eleven, ternyata namanya juga tak ada di cadangan pada laga pekan kelima Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7/2023) malam.

Padahal, Klok dibawa ke Kediri dan terlihat dalam video ketika Bojan Hodak memberikan briefing.

Apalagi, klok selalu menjadi pilihan utama di lapangan tengah dalam empat laga sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi di musim-musim lalu.

Tentu kondisi ini menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari rotasi yang sebelumnya diungkapkan pelatih sementara Yaya Sunarya?

Tanpa Klok, Yaya menurunkan Dedi Kusnandar dan Robi Darwis di lapangan tengah sejak awal.

Namun, keduanya tak bermain sampai akhir. Robi diganti Beckham Putra Nugraha di menit 46.

Sedangkan Dedi diganti Rachmat Irianto pada menit 81.

Baca juga: Menang di Brawiyaja, Bojan Hodak Disambut Persib Bandung dengan 3 Poin Pertama, Ini Kata Bobotoh

Mengenai ketiadaan namanya di daftar susunan pemain, Klok membocorkan apa yang terjadi.

Di Instagram pribadinya, @marcklok, dia menjelaskan kalau dia tak dalam kondisi baik untuk terlibat dalam pertandingan.

Dia menulis, "Hi guys. I'm not feeling well and wasn't able to play today. Thanks for all your messages."

Tanpa Klok yang telah mengumpulkan menit main 351 musim ini, Persib justru menang.

Marc Klok menjawab pertanyaan ketiadaannya di daftar susunan pemain Persib Bandung saat melawan Persik Kediri. (tangkapan layar Instagram @marcklok)

Kebobolan dulu di menit empat, Persib akhirnya membawa pulang tiga poin berkat gol yang dicetak Ciro Alves di menit 83 dan Ryan Kurnia di menit 87.

Baca juga: Jadwal Persib Bandung di Pekan Keenam, Melawan Tim yang Baru Saja Datangkan Mantan

Baca juga: Persib Bandung Akhirnya Raih Kemenangan Susah Payah, Begini Komentar Pelatih Sementara Yaya Sunarya

Ini menjadi kemenangan pertama Maung Bandung di Liga 1 2023-2024 setelah main imbang melawan Madura United, Arema FC, dan Dewa United serta kalah dari PSM Makassar.

Selanjutnya, Persib akan berhadapan dengan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis (3/8/2023). (*)