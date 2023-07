Namanya Tak Ada di Daftar Pemain Persib Kontra Persik, Marc Klok Bilang Thanks for All Your Massage

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Teka-teki hilangnya Marc Klok dalam daftar susunan pemain Persib saat menghadapi Persik Kediri, di Stadion Brawijaya, Kediri, kemarin (28/7/2023), akhirnya terjawab.

Gelandang yang juga punggawa Timnas Indonesia tersebut, menyampaikan alasan mengapa dirinya tidak terlibat dalam laga yang menjadi kemenangan pertama tim Pangeran Biru di musim ini.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Marc Klok menjelaskan, bahwa dirinya mengalami masalah pada kondisi kesehatannya.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi tersebut, ia tidak dapat ikut memperkuat tim, saat Persib meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Persik Kediri.

Ia pun berterima kasih kepada para bobotoh yang telah memberikan perhatian dengan mengirimkan berbagai pesan melalui direct massage akun Instagram pribadinya.

"Hi guys, I'm not feeling well and wasn't able to play. Thanks for all your massage (Halo semuanya, saya merasa tidak tidak enak badan dan tidak bisa bermain. Terimakasih atas semua pesan kalian)," tulisnya dalam unggahan insta story akun Instagram pribadinya @marcklok, Jumat (28/7/2023).

Sebelum laga melawan Persik Kediri, bahkan PSM Makassar, Marc Klok diketahui sempat merasakan masalah pada kondisi kesehatannya.

Hal ini jugalah yang diduga menjadi pemicu penampilannya kurang maksimal di beberapa laga terakhir.

Bahkan dokter tim, M. Rafi Ghani sempat menjelaskan kondisi Marc Klok, yang sempat absen dalam salah satu sesi latihan tim.

"Setelah kemarin melawan Dewa United, memang ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung dalam latihan hari ini, dan ada beberapa pemain yang sakit, seperti Arsan Makarin dan Marc Klok," ujarnya saat ditemui di sela latihan tim di Stadion GBLA Kota Bandung, Senin (17/7/2023).

Rafi menuturkan, kondisi sakit yang dialami Arsan Makarin dan Marc Klok adalah demam.

Namun keduanya telah dilakukan penanganan dengan pemberian obat dan diminta untuk beristirahat hingga kondisinya membaik.

"Mereka (Arsan dan Marc Klok) ada panas badan, kalau Marc Klok ditambah ada sedikit batuk dan memang cukup kesulitan kalau dia dipaksa untuk beraktivitas," katanya.

"Jadi memang mereka disarankan untuk istirahat satu hari ini, sebelumnya kita sudah berikan obat dan akan terus kita monitor kondisinya seperti apa," ucap Rafi.

Di musim ini, Marc Klok tercatat telah tampil dalam empat pertandingan bersama Persib, serta berhasil mengkoleksi satu gol dan satu assist. (*)

