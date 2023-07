Mantan Anggota Intel Polres Sukabumi Kota Lulus Akpol Internasional Turki Diwisuda Presiden Erdogan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Mantan Anggota Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polres Sukabumi Kota, Bripka Hilman Lesmana di wisuda oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Ia menjadi lukusan terbaik pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) selama dua tahun perwakilan Polda Jabar.

Sebelum mengukuti Pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) internasional tersebut, Bripka Hilman sempat bertugas di Satintelkam Polres Sukabumi Kota dan dipindah tugaskan ke SPN Cisarua Polda Jabar.

Bripka Hilman mengukuti Pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) "The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree".

Ia menjadi lulusan terbauk bersama dua angota Polri lainya, yakni Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri dan Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

Penutupan Turkish National Police Academy ditutup secaraoleh Presiden Erdogan, terdapat satu siswa asal Indonesia bernama Briptu Tiara Nissa Zulbida berhasil meraih peringkat 5 besar terbaik.

Bahkan menjadi salah satu perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan utk menyampaikan speech dalam Bahasa Turki di depan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir.

Dalam keterangannya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyatakan ketiga polisi itu merupakan bagian dari 87 peserta didik internasional di TNPA.

Adapun wisuda kelulusan tiga anggota Polri pendidikan TNPA tersebut dilaksanakan pada Rabu, (26/07) kemarin di Turki.

Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan," jelasnga Nurul melalui siaran pers ke media, Jumat (28/07/2023) kemarin.

Nurul menuturkan, tiga anggota Polri yang mengikuti pendidikan di TNPA itu merupakan peserta didik program peningkatan kapasitas bertitel 'The First Level Police Chief Training and The Non-Thesis Master Degree' yang berlangsung selama dua tahun di Turki.

Bahkan Polri memilki kebanggaan pada wisuda peserta didik TNPA, yakni Briptu Tiara menembus lima besar lulusan terbaik.

"Briptu Tiara menjadi salah satu perwakilan peserta didik Internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech (pidato) dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir," ungkap Nurul.

Ketiga anggota Polri yang telah menyelesaikan pendidikan TNPA di Turki, akan kembali ke Tanah Air.

"Ketiga personel Polri akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 29 Agustus 2023," kata Nurul. (*)