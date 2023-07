Jelang Berusia 35 Tahun, Purwa Caraka Music Studio Unjuk Gigi di Annual Concert This Is Me di BEC

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Purwa Caraka musik studio (PCMS) sudah tidak asing di industri musik tanah air. Sekolah musik yang berdiri atas inisiasi musisi Purwa Tjaraka sejak 1988 ini, masih eksis sampai sekarang dan terus berinovasi.

"Kami berkomitmen tetap memberikan terbaik bagi seluruh siswa dan para orangtua. Bahkan tetap mengusahakan hadir selama pandemi untuk anak Indonesia. Alhamdulillah, Oktober ini kami memasuki usia ke 35 tahun," kata Purwa Tjaraka, Sabtu (29/7/2023) di Jalan Purnawarman, Kota Bandung.

Purwa Tjaraka menyebut, PCMS rutin menggelar konser siswa dan festival musik lainnya. Semisal, young friendship festival, sebuah festival Internasional yang bakal hadir di Bali pada akhir September 2023.

"Kami hari ini saja dari PCMS cabang Mangga Kota Bandung melaksanakan annual concert bertajuk this is me di Bandung Electronik Centre, sekaligus menjadi ajang bagi siswa mengekspresikan diri mereka," katanya.

Dia menegaskan, annual concert jadi salahsatu program wajib semua cabang PCMS di Indonesia. Melalui program itu, PCMS bisa bertahan bahkan ketika pandemi sekali pun.

"Makna dari tema this is me itu, kami ingin menunjukkan eksistensi siswa PCMS, bahwa inilah kami. Ada 26 penampilan, siswa terkecil berusia empat tahun di bidang vokal, sisanya rata-rata masih di bawah 30 tahun," ujarnya.

Kehadiran lembaga musik PCMS, tentunya bakal melahirkan talenta-talenta terbaik di bidang musik melalui ajang kompetisi nasional dan Internasional. Bahkan, saat ini PCMS berkembang sangat pesat pascapandemi dengan mengembangkan outlet-outlet baru.

"Tahun ini sudah ada cabang Sorong, Papua Barat. Dan, dalam waktu dekat akan dibuka cabang kedua di Papua tepatnya Manokwari. Kami percaya dengan memberikan kontribusi ke perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia melalui pendidikan musik akan berefek pada regenerasi bangsa jauh lebih baik," kata Kang Purwa.