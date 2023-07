Bek Persib Bandung Nick Kuipers Tuntaskan Janjinya untuk Bangkit: Kami Bertarung seperti Maung

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bek Persib Bandung Nick Kuipers sukses menuntaskan "janji"-nya dengan baik.

Nick Kuipers turut membawa timnya meraih kemenangan perdana saat melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (28/7/2023) malam.

Sebelumnya, pemain berkewarganegaraan Belanda tersebut sempat berjanji akan mendapatkan hasil "berbeda" saat melawan Persik.

Hal itu ia ungkapkan karena sebelum melawan Macan Putih, Persib belum mendapatkan kemenangan sama sekali dan hanya mampu memperoleh 3 Imbang dan 1 kekalahan dari 4 laga yang dilakoninya.

Setelah berhasil menaklukkan Persik dengan skor akhir 2-1, Kuipers merasa lega dan semakin percaya diri Persib dapat bangkit hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2023/2024.

"This is the character, this is the mentality. We never ever give up. Not good enough yet, but we fought like tigers," tulisnya dikutip dari postingan di akun Instagram pribadi @kuipersnick, Sabtu (29/7/2023).

"Ini merupakan sebuah karakter. Ini merupakan mentalitas. Kami tidak pernah menyerah. Ini belum cukup, tapi kami bertarung seperti maung."

Di sisi lain, pada saat melawan Persik, Persib sempat tertinggal satu gol di awal babak pertama, setelah Flavio Silva membobol gawang Fitrul Dwi Rustapa pada menit ke-4.

Bahkan di babak pertama, Maung Bandung harus bertekuk lutut dari Persik karena tidak mampu menyamakan kedudukan.

Pada menit-menit akhir pertandingan, barulah Ciro Alves mampu menyamakan kedudukan setelah tendangan "gaib"-nya masuk ke gawang Persik di menit ke-82.

Tak sampai di situ, berselang 5 menit kemudian Ryan Kurnia menggandakan kedudukan Persib setelah bola sundulannya melesat ke gawang Persik di menit ke-87.

Akibatnya gol-gol tersebut, Maung Bandung berhasil memperoleh kemenangan perdana dan bangkit dari zona degradasi ke posisi 10 klasemen Liga 1 2023/2024. (*)

