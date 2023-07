The Volter Yogyakarta: Villa Impian untuk Liburan yang Tak Terlupakan

TRIBUNJABAR.ID,- Apakah Anda sedang merencanakan liburan ke Yogyakarta? Apakah Anda ingin menginap di tempat yang nyaman, mewah, dan sekaligus menyediakan privasi yang terjaga? Jika jawaban Anda ya, maka Anda harus mencoba menginap di The Volter Yogyakarta, villa impian yang akan membuat liburan Anda menjadi tak terlupakan.

The Volter Yogyakarta adalah sebuah villa tropis dengan konsep bangunan modern minimalis yang berlokasi di Jitengan, Balecatur, Gamping, Sleman. Villa ini menawarkan tiga jenis villa yang berbeda, yaitu The Moon, The Sun, dan The Star. Masing-masing villa memiliki fasilitas yang lengkap dan desain yang unik.

The Moon adalah villa yang paling luas dan mewah di antara ketiganya. Villa ini memiliki ruang tamu yang luas dengan smart TV, tempat tidur ukuran queen size, mini kitchen dengan microwave dan kulkas, serta kamar mandi dengan water heater dan bathtub. Kamar mandi ini memiliki dinding kaca yang transparan, sehingga Anda bisa menikmati pemandangan alam dari dalam. Villa ini juga memiliki fire pit area di depannya, yang cocok untuk bersantai atau berpesta di malam hari.

The Volter Yogyakarta

The Sun adalah villa yang memiliki kamar mandi semi outdoor, yang memberikan sensasi mandi di alam terbuka. Villa ini juga dilengkapi dengan AC, TV, bathtub, dan kulkas. Villa ini cocok untuk Anda yang ingin merasakan suasana tropis yang asri.

The Star memiliki kamar mandi semi outdoor, AC, TV, bathtub, dan kulkas.

Selain fasilitas di dalam villa, The Volter Yogyakarta juga menyediakan fasilitas bersama yang bisa dinikmati oleh semua tamu. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain:

- Kolam renang 2: terdapat dua kolam renang besar yang bisa digunakan untuk berenang atau bermain air.

- Fire pit: terdapat area api unggun yang bisa digunakan untuk menghangatkan diri atau membuat suasana romantis.

- Restoran: terdapat restoran yang menyajikan menu-menu lezat dengan harga terjangkau.

- Bar: terdapat bar yang menyediakan minuman-minuman segar

- Resepsionis: terdapat resepsionis yang siap membantu Anda dengan segala kebutuhan selama menginap.

- CCTV: terdapat CCTV yang memantau keamanan area villa.

- Mushola: terdapat mushola yang bisa digunakan untuk beribadah.

- Parkir: terdapat area parkir yang luas dan aman.



Lokasi The Volter Yogyakarta juga sangat strategis, karena hanya berjarak sekitar 30 menit dari Malioboro , salah satu destinasi wisata utama di Yogyakarta. Anda juga bisa mengunjungi tempat-tempat menarik lainnya di sekitar villa, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Pantai Parangtritis, Gunung Merapi, dan lain-lain.

The Volter Yogyakarta

Harga menginap di The Volter Yogyakarta bervariasi tergantung jenis villa dan musim. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga dan ketersediaan villa, Anda bisa menghubungi pihak villa melalui Instagram [@the.volter.yogyakarta], Whatsapp +628128855885

The Volter Yogyakarta adalah villa yang sempurna untuk Anda yang ingin mencari kesunyian dengan suasana yang mewah dan fasilitas lengkap. Villa ini juga cocok untuk Anda yang ingin berlibur bersama pasangan, keluarga, atau teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan untuk menginap di villa ini dan rasakan pengalaman menginap yang berbeda dari yang lain.

Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba menginap di The Volter Yogyakarta? Jika ya, segera hubungi pihak villa dan pesan villa impian Anda sekarang juga. Jangan sampai kehabisan, karena villa ini sangat diminati oleh banyak orang. The Volter Yogyakarta, villa impian untuk liburan yang tak terlupakan