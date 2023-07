Dear Jobseeker, ITB Integrated Career Days July 2023 Kembali Hadir di Sabuga, Diikuti 29 Perusahaan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - ITB Career Center kembali mengadakan bursa kerja yang bertajuk ITB Integrated Career Days July 2023 dari tanggal 28-29 di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari No 73, Kota Bamdung. Bursa Karir ITB dapat diakses secara melalui website https://virtualfair.itb.ac.id

Melalui acara ini, ITB Integrated Career Days July 2023 menyediakan berbagai jenis lowongan pekerjaan dengan jumlah ratusan lowongan dari 29 perusahaan nasional maupun multinasional yang ikut berpartisipasi dalam acara ini.

Perusahan-perusahaan yang berpartisipasi antara lain PT Gotion Indonesia Materials, PT Equnix Business Solutions, Metallurgical Corporation of China Ltd, Bank Danamon.

Huawei Tech Investment, Hand Solutions Indonesia, PT Paragon Technology and Innovation, Pertamina Hulu Energy, PT DMG Mori Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Bank Mandiri, PT QMB New Materials, Duniatex Group, PT Surya Semesta Internusa Tbk, Toppan Equaria Pte Ltd, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Bank BTPN, Asia to Japan Co. Ltd.

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Fourth Valley Concierge, PT Bangunindo Teknusa Jaya, NS BlueScope Indonesia.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Insera Sena (Polygon Group), PT Shaangu Power Indonesia, Bank BRI, dan UOB.

"Kami sangat apresiasi setiap lembaga pendidikan itu harus membuat bursa kerja khusus untuk lulusannya," ujar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Garsadi, Saat ditemui, Jumat (28/7/2023).

Ia menuturkan, banyak manfaat yang dapat diperoleh, mulai dari pencari kerja, perusahaan maupun lembaga.

"Dengan interaksi ini banyak hal yang terungkap untuk kebutuhan menekan angka Pengangguran Terbuka (TPT)," imbuhnya.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong kegiatan Job Fair.

"Sampai saat ini, Jawa Barat mempunyai jumlah pengangguran tertinggi Indonesia," imbuhnya.

BPS Jawa Barat mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada Mei 2023sebesar 7,89 persen atau sebanyak 2,01 juta orang yang menganggur.

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa sekaligus Ketua Pelaksana ITB Integrated Career Days July 2023, Hafiz Aziz Ahmad mengatakan bursa kerja ini dibuka untuk umum, menjembatani perusahaan dan para pencari kerja.