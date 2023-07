Pesona Mantan Pemain Persib Bandung Kembali Diuji saat Persikabo 1973 Jamu Persita Tangerang

TRIBUNJABAR.ID - Pesona mantan pemain Persib Bandung, Yandi Sofyan diuji, saat Persikabo 1973 menjamu Persita Tangerang, Jumat (28/7) sore WIB.

Sebelumnya Yandi Sofyan, yang bermain bermain bersama Persib Bandung pada 2015–2016, menjadi Best Goal of The Week alias gol terbaik pekan ke-4.

Yandi Sofyan terpilih lewat gol pada menit ke-81. Tendangan kaki kanannya di dekat area tendangan pojok pertahanan Bhayangkara FC meluncur deras ke gawang Awan Setho Raharjo.

Gol ini menjadi gol perdana Yandi Sofyan di kompetisi musim baru.

Pada laga tersebut Yandi Sofyan berhasil mencetak dua gol, membawa Persikabo menang atas Bhayangkara FC 3-2 di pekan ke-4 BRI Liga 1 2023/24.

“Alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras tim. Momen gol pertama itu karena saya cepat ambil keputusan. Karena pemain lawan memberi ruang untuk saya, coba langsung shoot ke gawang.

"Hanya melakukan spekulasi dan terus mencoba. Alhamdulillah dapat rezeki,” kata Yandi Sofyan bercerita tentang gol indahnya di laman Liga Indonesia Baru.

Dia juga mengaku makin terlecut usai mencetak dua gol pertamanya itu.

“Saya tidak pernah merasa puas. Semoga kedepannya bisa meningkatkan lagi performa untuk mengangkat tim Persikabo,” kata Yandi Sofyan.

Persikabo 1973 saat ini mengoleksi 4 poin hasil dari sekali menang sekali imbang dan dua kali kalah.

Ini menempatkan tim asal Bogor itu di peringkat ke-13 dari 18 kontestan.

Persikabo 1973 Pindah Markas

Setelah menekuk Bhayangkara FC, Persikabo 1973 bakal menjamu Persita Tangerang, Jumat (28/7) sore WIB.

Namun kali ini Manahati Lestusen dkk. dipastikan bakal menggunakan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, sebagai kandang sementara.