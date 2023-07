KABAR DUKA, Penyanyi Sinead O Connor Meninggal Dunia, Dikenal Kontroversi Sebelum Jadi Mualaf

TRIBUNJABAR.ID - Kabar duka datang dari dunia musik. Penyanyi asal Irlandia Sinead O Connor meninggal dunia.

Kabar meninggalnya penyanyi 56 tahun dibenarkan keluarganya, Kamis (27/7/2023) pagi waktu Indonesia.

Keluarga tidak menyebutkan penyebab Sinead O Connor meninggal dunia.

"Sangat sedih kami umumkan bahwa Sinead meninggal dunia, kami berduka," tulis pernyataan keluarga dikutip dari The Irish Time, Kamis pagi.

Musisi Is Pusakata atau Istiqomah Djamad, mantan vokalis Band Payung Teduh, ikut berduka atas kepergian selamanya Sinead O Connor.

"Terima-kasih sudah sangat menginspirasi, thank you for your music," tulis Is Pusakata di akun media sosialnya, Kamis pagi.

Sinead O Connor yang dilahirkan di Irlandia pada 8 Desember 1966 ini dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu dan mulai terkenal pada akhir 1980-an.

Sinead O Connor mulai dikenal setelah merilis debut album The Lion and the Cobra.

Ia mencapai kesuksesan di seluruh dunia pada tahun 1990 lewat lagu Nothing Compares 2 U yang diciptakan Prince.

Dikutip dari berbagi sumber, sejak saat itu, sambil mempertahankan karier bernyanyinya, Sinead O Connor kadang-kadang menimbulkan kontroversi.

Kontroversi itu sebagian besar karena pernyataan dan gerak-gerik Sinead O Connor, seperti menasbihkan dirinya sebagai imam padahal ia adalah perempuan.

Selain sepuluh album solonya, karya Sinead O Connor mencakup banyak single, lagu untuk film, hingga berkolaborasi dengan banyak artis lain.

Sering pula Sinead O Connor tampil di konser untuk menggalang dana amal.

Pada 2017, Sinead O Connor mengubah nama resminya menjadi Magda Davitt.

Setelah menjadi mualaf dan masuk Islam pada 2018, Sinead O Connor mengubah namanya lagi menjadi Shuhada' Davitt. (*)

