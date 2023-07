Event ASEAN Rural Cultural Expo Kementerian PDTT Tingkatkan Produk Desa ke Tingkat ASEAN

ISTIMEWA

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) Abdul Halim Iskandar, bersama Dirut BPD DIY Santoso Rohmad memberikan keterangan seusai melakukan tinjauan pameran produk unggulan di kegiatan ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity dalam rangkaian program ASEAN Village Network (AVN) melalui program Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE) 2023 yang digelar di Tebing Breksi, Kalurahan Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Rabu (26/7/2023).