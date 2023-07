Konser Musik Bikin Persis Solo Terusir dari Manahan, Akan Jamu Arema FC di Stadion Sriwedari

TRIBUNJABAR.ID - Persis Solo tak akan menjamu Arema FC di Stadion Manahan pada pekan kelima Liga 1 2023-2024, Minggu (30/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Alasannya, Stadion Manahan dipakai untuk konser band Dewa 19 yang berlangsung Sabtu (29/7/2023).

Imbasnya, pertandingan melawan Arema FC akan digelar di Stadion Sriwedari.

Manajemen Persis memohon maaf kepada suporter karena ikut terimbas pemindahan stadion ini.

Dari rilis resmi manajemen Persis Solo pada Selasa (25/7) malam, disebutkan pemilihan Stadion Sriwedari sebagai lokasi pertandingan, didasarkan pada pertimbangan jarak dan hasil verifikasi yang sesuai dengan standar Liga 1.

Stadion Sriwedari adalah salah satu dari lima stadion yang disiapkan sebagai lapangan pendukung Piala Dunia U20 mendampingi Stadion Manahan sebagai lapangan utama.

Selain itu, Stadion Sriwedari juga sudah ditetapkan sebagai stadion alternatif sebagai home base sejak pendaftaran di awal musim.

Berbeda dengan musim sebelumnya saat Persis sempat memainkan laga di stadion yang sudah memenuhi risk assessment di luar kota, musim ini opsi untuk memainkan laga di tempat lain juga terbatas.

Stadion Maguwoharjo yang sempat menjadi kandang Persis di paruh kedua Liga 1 2022-2023 saat ini sudah digunakan oleh dua tim, yaitu PSS Sleman dan RANS Nusantara FC. Sehingga, Maguwoharjo sudah memenuhi kuota maksimal dua tim yang bisa menempati stadion sebagai home base.

Pada laga lawan Arema FC ini, Persis juga harus menggelar laga tanpa penonton karena pertimbangan risiko dan struktur Stadion Sriwedari yang tidak memiliki lapisan pengamanan seperti Stadion Manahan.

Sebagai alternatif pendukung, lapangan di Sriwedari memang memiliki kapabilitas untuk menggelar laga resmi, namun masih memiliki beberapa catatan terkait struktur keamanan dan risk assessment jika harus dihadiri oleh penonton.

“Kami tengah mengupayakan untuk menggelar acara nonton bersama guna sedikit mengobati kekecewaan suporter,” kata Media Officer Persis, Bryan Barcelona. (ligaindonesiabaru)