Kata Boy soal Kemarahan Ayu Ting Ting Saat Disinggung Enji Kangen Bilqis: Gue Enggak Tahu Apa-apa

TRIBUNJABAR.ID - Boy William ikut bersuara mengenai sikap Ayu Ting Ting yang marah saat ditanya mengenai kerinduan Enji pada Bilqis Khumairah Razak.

Enji merupakan mantan istri Ayu Ting Ting. Sedangkan Bilqis adalah anak Ayu yang pernah tak diakui Enji sebagai darah dagingnya.

Sementara Boy merupakan sosok yang dikabarkan sedang dekat dengan Ayu belakangan ini.

Mengenai persoalan yang dialami Ayu, Boy William enggan ikut campur.

"Gue enggak tahu apa-apa, itu rumah tangganya dia," tegas Boy William dikutip dari YouTube Indosiar, Rabu (26/7/2023).

Alih-alih mencampuri, Boy memilih mendoakan yang terbaik bagi ibu satu anak itu.

"Doain saja yang terbaik, apa pun itu yang terbaik untuk keluarganya," tambah dia.

Mantan tunangan Karen Vandela ini seolah mengingatkan Enji untuk tak mengusik Ayu.

"Tapi Ayu sudah happy ya sekarang, jangan usik-usik lagi Ayu-nya, kasihan," tukas Boy.

Dia menegaskan akan terus mendukung Ayu.

"Aku doain yang terbaik saja selalu, pokoknya all the best for her. She is sweet girl, hari ini pun dia happy-happy aja. Her life is great, jadi enggak perlu ada yang distresin," tutup Boy.

Diketahui sebelumnya, Ayu sempat marah pada awak media karena menyinggung kerinduan Enji di depan Bilqis.

Saat itu, seorang wartawan menanyakan pendapat Ayu soal ungkapan Enji kangen Bilqis.

Namun, Ayu tak terima wartawan itu menyebut nama Enji di depan Bilqis.