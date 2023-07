Jadwal Liga 1 Pekan Kelima, Persib Bandung dan Persija Jakarta Hadapi Situasi Sulit untuk Bangkit

TRIBUNJABAR.ID - Sembilan laga pekan kelima Liga 1 2023-2023 akan dilaksanakan pada akhir pekan ini, dimulai Jumat (28/7/2023).

Khusus untuk Persib Bandung, pekan kelima akan menjadi hal yang menyulitkan di tengah perburuan mengejar kemenangan pertama.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7).

Sebelum laga ini, Persib bermain imbang melawan Madura United, Arema FC, dan Dewa United. Terakhir, tim yang dipimpin Yaya Sunarya kalah 2-4 di kandang PSM Makassar.

Maka, pertarungan melawan Persik akan menjadi masa yang berat di tengah mental yang sedang tak bagus.

Baca juga: Gol Mantan Penyerang Persib Bandung Terpilih sebagai Best Goal of The Week di Pekan Keempat

Baca juga: Konser Musik Bikin Persis Solo Terusir dari Manahan, Akan Jamu Arema FC di Stadion Sriwedari

Apalagi, Persik memiliki catatan belum pernah kalah dalam dua laga kandang musim ini. Setelah bermain imbang 1-1 saat menjamu Borneo FC, mereka menang 5-2 saat melawan Arema FC.

Persija Jakarta yang sebelumnya kalah 0-1 dari Persita Tangerang juga tak kalah berat. Sebab, mereka akan menjalani bigmatch melawan Persebaya Surabaya.

Baca juga: GAWAT, Dua Pemain Persib Bandung Tidak Bugar, Irianto Belum Pasti Bisa Dimainkan Lawan Persik

Laga akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/7/2023), mulai pukul 19.00 WIB. (*)

Jadwal pekan kelima Liga 1 2023-2024:

Jumat 28/7/2023

15:00 PSIS Semarang-Borneo

15:00 Persikabo 1973-Persita

19:00 Persik Kediri-Persib

Sabtu 29/7/2023

15:00 Bali United-Dewa United

19:00 Bhayangkara-PSM

Minggu 30/7/2023