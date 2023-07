Gol Mantan Penyerang Persib Bandung Terpilih sebagai Best Goal of The Week di Pekan Keempat

TRIBUNJABAR.ID - Gol mantan striker Persib Bandung yang kini milik Persikabo 1973, Yandi Sofyan, terpilih sebagai Best Goal of The Week alias gol terbaik pekan keempat Liga 1 2023-2024.

Gol yang dimaksud merupakan gol pertamanya ke gawang Bhayangkara FC.

Saat itu dia mencetak dua gol yang mengantarkan tim meraih kemenangan 3-1 meski sempat tertinggal lebih dulu.

Yandi Sofyan mencetak gol kedua di menit ke-81. Tendangan kaki kanannya di dekat area tendangan pojok pertahanan Bhayangkara FC meluncur deras ke gawang Awan Setho Raharjo.

Bola sempat mengenai badan dari bek Bhayangkara FC sehingga arahnya berubah dan tak terjangkau oleh Awan Setho. Gol ini menjadi gol perdana Yandi Sofyan di kompetisi musim baru.

Bahkan gol pertama tadi menjadi pelecutnya sehingga mampu kembali mencetak gol di menit ke-90+2 sekaligus mematok poin penuh perdana pula di musim ini

“Alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras tim. Momen gol pertama itu karena saya cepat ambil keputusan. Karena pemain lawan memberi ruang untuk saya coba langsung shoot ke gawang. Hanya melakukan spekulasi dan terus mencoba. Alhamdulillah dapat rezeki,” kata Yandi Sofyan bercerita tentang gol indahnya dikutip laman ligaindonesiabaru.com.

Dan dia juga mengaku makin terlecut seusai mencetak dua gol pertamanya itu.

“Saya tidak pernah merasa puas. Semoga ke depan bisa meningkatkan lagi performa untuk mengangkat tim Persikabo,” tegas Yandi Sofyan.

Persikabo 1973 saat ini mengoleksi empat poin hasil dari sekali menang sekali imbang dan dua kali kalah.

Ini menempatkan tim asal Bogor itu di peringkat ke-13 dari 18 kontestan.

Pekan ke-5, Persikabo 1973 sudah dinanti Persita Tangerang di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi pada Jumat (28/7). (*)