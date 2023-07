Gaia Music Festival Tampilkan Pengalaman Berbeda & Eksklusif, Hadrikan 10 Musisi Papan Atas

Jumpa Pers Gaia Music Festival- The Gaia Hotel Bandung kembali menggelar "Gaia Music Festival: Jazz In The Valley" pada 12 dan 13 Agustus 2023.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - The Gaia Hotel Bandung kembali menggelar "Gaia Music Festival: Jazz In The Valley" pada 12 dan 13 Agustus 2023. Gaia Music Festival: Jazz In The Valley merupakan salah satu program andalan dari The Gaia Hotel untuk mewujudkan konsep "Active/Rest", dimana tamu baik tua ataupun muda dapat melewati musik dan menemukan entertainment, penyegaran dan inspirasi dalam kenyataan fasilitas.

Serupa dengan tahun lalu pada seri kedua ini, Gaia Music Festival: Jazz In The Valley 2023 akan menghadirkan acara skala besar dengan mengedepankan penampilan yang artistic dan sisi eksplorasi para musisi.

"Jazz itu identik dengan musik enjoy dan penuh dengan unsur kreativitas yang tinggi. Lalu penggemar Jazz pun sangat banyak, dan itu yang kami cari. Kami bukan hanya ingin pengunjung yang enjoy, tapi musisi pun juga harus enjoy. Jadi kami ingin mereka semua yang terlibat merasakan pengalaman yang berbeda baik itu di atas panggung maupun pengunjung yang datang," ujar Brand Manager, Kesya Nathany, Rabu (26/7/2023).

Di hari pertama, Gaia Music Festival: Jazz In The Valley akan dimeriahkan oleh beberapa musisi papan atas seperti Ardhito Pramono, Teza Sumendra, Syaharani & Queen Fireworks, Deredia dan Nonaria.

Sedangkan di hari kedua, musisi yang akan tampil antara lain seperti Isyana Sarasvati, Tohpati feat Sandy Sandhoro, Gugun Blue Shelter feat Karungbrass, Jamie Aditya dan Mademe Toean.

"Kami melihat animo dari audience sangat positif, baik itu dari musisi-musisi tahun lalu ataupun pengujung yang hadir. Jadi kami menambah line up musisi yang performa tahun ini, dan durasi pun kami tambah," ucap Chairman Gaia Music Festival 2023, Ihsan.

Sedikit berbeda dengan konser lain, Gaia Music Festival: Jazz In The Valley 2023 akan menargetkan 500 pengunjung per harinya, sehingga setiap pengunjung dapat menikmati acara yang penuh dengan keakraban yang dapat memberikan inspirasi, penyegaran dan hiburan.

"Kami berharap dengan adanya jumlah tersebut, pengunjung bisa merasakan intimate yang eksklusif dengan para musisi yang tampil nanti. Jadi pengunjung bisa merasakan pengalaman yang berbeda," tambah Ihsan.

Gaia Music Festival: Jazz In The Valley akan dilaksanakan di Amphitheatre The Gaia Hotel Bandung, dimana pengunjung akan menikmati penampilan music di bawah langit malam yang dikelilingi hijaunya hutan dan semilir angin sejuk Kota Bandung.

Tiket Gaia Music Festival: Jazz In The Valley bisa didapatkan mulai dari Rp 500.000 per hari, untuk tiket early bird yang kini sudah sold out. Rp 700.000 per hari, untuk tiket normal dan Rp 1.200.00 untuk tiket dua hari.

Selain itu, Gaia Music Festival: Jazz In The Valley menyediakan paket bundling dengan kamar hotel The Gaia Hotel Bandung mulai dari harga Rp 3.680.000.