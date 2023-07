Momentum Perkuat Keimanan, 1000 Jamaah Hadir di Bandung Bersholawat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung Bersholawat mendulang animo yang positif dari masyarakat. Seribu jamaah datang berbagai daerah di Jawa Barat. Ustadzah Umi Pipik, Inka Christie, Tika Ramlan, Mel Sandy, Lucky Resha hingga Wiwin Supiyah hadir di kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Bale Asri Pusdai Selasa (18/7/2023).

Ketua Tim Penggerak PKK Jabar, Atalia Praratya mengapresiasi jamaah yang hadir di berbagai daerah untuk menghadiri Bandung Bersholawat.



Atalia menyebut, saat ini dihadapkan dengan tantangan zaman.

Gelaran Bandung Bersholawat di di Gedung Bale Asri Pusdai Selasa (18/7/2023) ()

Kendati demikian, pembekalan dari ustadzah yang hadir untuk menambah semangat spiritual.

"Paling penting itu menjaga keimanan. Tentu saja bersyukur di acara seperti ini, semoga dengan bersholawat bersama-sama kebaikan itu hadir di Bandung dan Jawa Barat. Allah SWT lindungi kita semua," ujarnya, di Bale Pusdai Selasa (17/7/2023).

Atalia berharap, Bandung Bersholawat semakin ramai jamaah dan salah satu agenda yang berkelanjutan.

Sementara itu CEO DK Production Dewi Kulsum mengatakan, kegiatan perdana Bandung bersolawat kolaborasi dengan Gerbang Cinta dari Umi Pipik, Owner Mouza Indonesia Dini Fitria dan sponsor lainnya.

"Tujuan kegiatan ini untuk mensyiarkan sholawat bersama Umi Pipik, para artis hijrah dan ustazah serta syarifah," ujarnya, saat ditemui Tribunajabar.id, Selasa (17/7/2023).

Turut hadir Ustadzah Syarifah Amiroh Novel Jindan, Ustadzah Syarifah Fatimah Novel Jindan, Ustadzah Syarifah Fachriyah Novel Jindan, Ustadzah Zulaikho Muhammad dan Tami Habsy.

Ustadzah Umi Pipik, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar, Atalia Praratya, CEO DK Production Dewi Kulsum ()

"Sesi pertama terselenggaranya fesyen show, perform artis hingga intimate talk show bersama Wiwin supiyah," katanya.

Kemudian, acara dilanjut dengan sesi dua dibuka dengan penyampaian dakwah melalui syair lagu.

Dewi menuturkan, tema yang diangkat sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk membiasakan diri bersholawat kepada Rasulullah.

"Supaya mendapatkan syafaat di dunia maupun dibakhirat kelak," ujarnya.

Acara ini, kata dia, dikenakan biaya untuk para jamaah yang hadir.

"Kegiatan ini berbayar supaya ada giroh atau semangat untuk serius datang ke majelis ini," katanya.