Prawira Harum Bandung Juara IBL 2023 Setelah Taklukkan Pelita Jatya, Pelatih Puji Penampilan Pemain

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Prawira Harum Bandung menjadi juara Indonesian Basketball League (IBL) pada tahun 2023.

Tim kebanggaan Kota Bandung tersebut berhasil mengangkat trofi juara IBL 2023 setelah mengalahkan Pelita Jaya Bakrie di GOR C-Tra Arena, Bandung, Sabtu (22/7/2023) malam.

Meskipun final IBL 2023 menerapkan sistem "best of three", Prawira berhasil memastikan gelar hanya lewat dua pertandungan.

Pada gim pertama, Prawira menumbangkan perlawanan Pelita Jaya dengan skor akhir 74-65 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Sedangkan di gim kedua ini, Prawira merebut kemenangan tipis dengan angka 63-58.

Pelatih Prawira, David Reynard Singleton, mengatakan, anak asuhnya bermain sangat baik di sepanjang pertandingan gim kedua ini.

Bahkan, menurutnya, para pemain yang paling berjasa saat ini sehingga Prawira berhasil merebut gelar juara IBL untuk pertama kali.

"Semua bisa terjadi saat ini berkat mereka semua. Saya sangat bangga dengan mereka. Kami sudah melalui berbagai rintangan yang berat hingga bisa juara seperti ini. Tapi bagi kami, khususnya saya, ini baru awal dari perjalanan," ujar Singleton seusai pertandingan, Sabtu malam.

Dia menjelaskan, saat gim kedua, Prawira sempat kesulitan bahkan tertinggal dari Pelita Jaya di kuarter pertama dengan skor 13-17.

Namun pada kuarter kedua, ketiga, dan keempat, Prawira mampu bangkit dan menguasai semuanya dari Pelita Jaya.

"Saya hanya percaya dengan kerja keras mereka selama ini. Kami sudah melewati waktu-waktu yang berat selama musim ini. Tapi mereka berhasil menemukan cara terbaik mereka untuk menang. Dan bagi saya itu kunci kami bisa melewati gim ini dengan sangat baik yaitu percaya," ucap dia.

Prawira Harum Bandung rebut gelar juara IBL 2023 seusai taklukkan Pelita Jaya Bakrie, Sabtu (22/7/2023) malam. (Tribun Jabar/ Adi Ramadhan Pratama)

Prawira unggul 34-31 di kuarter kedua, 50-43 di kuarter ketiga, dan akhirnya menutup kuarter keempat dengan skor 63-58.

Kapten Prawira, M Reza Fahdani Guntara, sangat bersyukur bisa merebut gelar pertama juara IBL sekaligus mendapatkan MVP bersama Prawira tahun ini.