Taklukan Pelita Jaya Bakrie, Prawira Harum Bandung Rebut Gelar Juara IBL 2023

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Prawira Harum Bandung berhasil turun sebagai juara Indonesian Basketball League (IBL) 2023, setelah mengalahkan Pelita Jaya Bakrie di GOR C-Tra Arena pada Sabtu (22/7/2023).

Dengan berhasil merebut dua kemenangan berturut-turut dari sistem best of three, Prawira mampu unggul telak di gim kedua ini.

Pada gim keduanya ini, Prawira sempat tertinggal dari Pelita Jaya pada kuarter pertama dengan selisih 4 poin, yaitu 13-17.

Di kuarter keduanya, tim kebanggaan Kota Bandung tersebut berhasil mengambil alih keunggulan dengan skor akhir 34-31.

Dan di kuarter ketiga, Prawira dan Pelita Jaya bermain sangat sengit hingga leading berpindah, namun akhirnya mampu di menangkan tim Kota Bandung dengan skor 50-43.

Sedangkan di kuarter keempat, Pelita Jaya hanya bisa pasrah melepas impiannya menjadi juara setelah Prawira unggul 5 poin, hingga 63-58.

Pada gim kedua ini, Jarred Dwayne menjadi pemain yang paling berjasa setelah menyumbangkan 27 poin untuk Prawira.

Dirinya berhasil mendapatkan poin tersebut dengan 10 poin Field Goals, 10 poin two points, dan 7 poin dari Free Throws.

Di sisi lain, pada gim pertamanya Prawira mampu menaklukkan Pelita Jaya dengan skor akhir 74-65 di Gedung Basket Gelora Bung Senayan Jakarta pada Kamis (20/7/2023).