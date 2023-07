Serumah Reunite Tawarkan Konsep Working Space & Event Space, Bisa Akses Jurnal Internasional Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tempat makan atau resto Serumah Reunite hadir di Kota Bandung tepatnya di Jalan LLRE Martadinata nomor 166, guna meramaikan khazanah perkulineran di ibukota Parahyangan ini. Tempat makan Serumah Reunit ini berkonsep working space dan event space dengan tersedianya makanan berkualitas dan enak, ditambah fasilitas lengkap dan nyaman.

Awal mula kehadiran Serumah Reunit ini, Owner Serumah Reunite, Reza Ramadhansyah Daryan menyebut tempat makan itu muncul idenya pada 2020 atau ketika pandemi Covid-19. Saat itu, katanya, segala sesuatunya banyak melakukan digitalisasi, seperti zoom meeting lantaran adanya kebijakan pemerintah berupa lockdown dan segala macamnya.

"Kami pun melihat peluang itu bahwa kebutuhan untuk bekerja secara lepas itu cukuplah tinggi. Hanya, setelah berjalan selama setahun, dua tahun, dan tiga tahun sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas yang terkadang kurang bersemangat dan tidak optimal," katanya, Sabtu (22/7/2023) di lokasi.

Akhirnya, berdasarkan riset, kata Reza, memang tempat untuk bekerja tetaplah harus ada, namun yang membedakan ialah mesti dirasakan nyaman, sehingga pihaknya mencoba memadukan konsep entertainment, tourism, dan profesional work dalam satu bangunan rumah yang heritage, sehingga hadirlah Serumah Reunite yang berupa cafe resto working space dan event space.

"Jadi, itu prosesnya setelah tiga tahun pascapandemi maka kami mencoba mulai berpikir untuk membuat pembaharuan dan alhamdulillahnya kami terus membangun komunikasi dengan baik dengan BRIN karena kami adalah binaam LIPI dari dahulu. Kami diberikan kemudahan, rezeki, hingga kepercayaan oleh BRIN (negara) sebagai start up muda untuk memaksimalkan aset negara, sehingga jadilah Serumah Reunite milik PT Indo Boga Hotel Inovator," katanya.

Bangunan tempat makan Serumah Reunite ini merupakan bangunan cagar budaya kelas B. Bangunan itu pun berdiri sejak 1912, sehingga menurut Reza memiliki pesonanya tersendiri. Di sana terdapat sejumlah menu dan terfavorit, semisal bacang gulai.

"Bacang kami buat kuah gulai khusus sehingga cocok untuk makan pagi, siang, dan malam. Menu favorit kedua, ialah Iga bakar, dan terakhir ialah steak. Steak kami itu (daging) lokal tapi rasa Internasional," ujarnya.

Sedangkan menu minuman, hadir menu kopi mocktail yang dijamin enak. Selain itu, fasilitas Serumah Reunite terdapat toilet khusus bagi perempuan, pria, difabel, dan bayi.

"Kami sediakan toilet bagi kaum ibu yang hendak mengganti popok bayinya, atau ibu-ibu yang hendak ke toilet menggunakan tongkat, itu kami sediakan. Intinya, kami menyediakan kebutuhan primer untuk segi toilet. Lalu, kami pun di dinning room memiliki banyak ruangan bergaya victorian, VIP room, yang bisa digunakan meeting. Bagi yang meeting tapi mau merokok, kami pun miliki smooking room inside. Jadi, meeting sambil merokok itu bisa. Dan, yang membedakannya pun jika ada yang menyewa meeting room maka ada toilet di dalamnya, serta kami punya beberapa ruangan besar untuk working space dengan tersedia proyektor serta layarnya bagi corporate meeting dan gathering," katanya.

Jam operasional Serumah Reunite ini setiap hari dengan dimulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Serumah Reunite pun senantiasa memberikan promo-promo menarik yang bisa didapatkan pengunjung apabila terus mengikutinya melalui media sosial instagram.

Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan Badan Riset Inovasi Nasional, Driszal Fryantoni mengaku terkesan dengan konsep yang ada di Serumah Reunite ini dengan inovasi-inovasi menarik sehingga bisa menjadi tempat berkumpulnya para milenial, terlebih lokasinya di tengah Kota Bandung.

"Kami apresiasi ide teman-teman ini out of the box. Tadinya kan tempat ini adalah mess dengan bangunan yang kuno, miliki kesan tak terawat, sehingga ketika telah disulap menjadi tempat berkumpulnya para milenial untuk meningkatkan literasi, khususnya berkaitan dengan Iptek," ujarnya.

Dukungan BRIN kepada Serumah Reunite, kata Driszal, yakni memfasilitasi jaringan. Pasalnya, mahasiswa itu biasanya terkendala mengakses jurnal-jurnal Internasional, karena mesti berbayar. Tapi, di sana justru gratis dan yang disediakan adalah jaringan BRIN, sehingga pemerintahlah yang membayar dan masyarakat yang menggunakannya.

"Itulah fasilitas unggulan yang bisa kami berikan di Serumah Reunite ini dengan tujuan mengembangan riset dan inovasi, utamanya literasi terhadap Iptek yang perlu kami kembangkan," ucapnya.(*)