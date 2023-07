Nanti Malam Prawira Harum Bandung Tatap Gelar Juara IBL 2023, Unggul 1-0 atas Pelita Jaya Bakrie

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Prawira Harum Bandung hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan gelar juara Indonesian Basketball League (IBL) 2023, setelah berhasil mengalahkan Pelita Jaya Bakrie di game pertamanya pada Kamis (20/7/2023).

Dengan berhasil menguasai dua kuarter berturut-turut, Prawira menutup gim pertama tersebut dengan skor akhir 74-65.

Hal itu membuat tim kebanggaan Kota Bandung tersebut, unggul 1-0 dan hanya menyisakan satu kemenangan tersisa untuk memastikan gelar juara IBL tahun ini.

Pada gim selanjutnya, Prawira dan Pelita Jaya akan bertemu di GOR C-Tra Arena pada Sabtu (22/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Namun pada gim tersebut, Prawira dipastikan tidak akan diperkuat oleh roster asingnya yaitu Brandone Francis saat menjamu Pelita Jaya.

Hal itu disebabkan karena, Brandone terkena hukuman ejected saat bertanding di gim pertama melawan Pelita Jaya di Gedung Basket Gelora Bung Senayan Jakarta.

Sebelum terkena hukuman tersebut, pebasket adalah Republik Dominika itu sempat terkena akumulasi hukuman unsportsmanlike foul saat di kuarter kedua. Lalu pada kuarter ketiga, Brandone kembali terkena hukuman yaitu technical foul.

Akibatnya, dirinya mendapatkan sanksi larangan bermain larangan 1 kali pertandingan dan dipastikan absen melawan Pelita Jaya.

"Apabila personel Klub IBL dikeluarkan oleh wasit (diskualifikasi) sesuai dengan peraturan permainan FIBA (termasuk akumulasi foul yang bisa mengakibatkan diskualifikasi), maka Personel Klub IBL tersebut dapat dikenakan sanksi minimal 1 (satu) kali larangan mengikuti pertandingan selanjutnya, serta dikenakan denda minimal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)."

"Dengan rincian sebagai berikut: 1.1 bahwa 'Diskualifikasi karena melakukan akumulasi 2 (dua) kali Technical Foul dan/atau Unsportsmanlike foul akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)," tulis peraturan pertandingan (PP) IBL BAB V Pasal 3 tentang Sanksi dan Denda Peraturan Khusus Pertandingan ayat 1.

Dengan tidak bermainnya Brandone, Pelita Jaya kehilangan salah satu ancamannya dan bisa menjadikan modal utama untuk mengalahkan Prawira di gim keduanya.

Bagi Pelita Jaya, gim kedua nanti bisa menjadi satu-satunya kesempatan untuk memperpanjang napasnya, karena final IBL 2023 menerapkan sistem best of three. (Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama)