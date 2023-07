Menjanjikan! Yuk, Bikin Brand Skincare Sendiri Lewat Sistem Maklon bersama PT Karya Sehat Medistra

TRIBUNJABAR.ID – Punya brand skincare dan kosmetik sendiri merupakan impian sebagian besar beauty enthusiast. Terlebih, bisnis di sektor ini punya peluang besar.

Pada 2022, industri skincare dan kosmetik mencatatkan valuasi pasar sebesar Rp111,83 triliun, sebagaimana dilaporkan Statista. Sektor tersebut diperkirakan akan tumbuh 5,81 persen tiap tahun hingga 2030. Jika dihitung per orang, pendapatan yang dihasilkan di pasar produk kecantikan dan perawatan diri mencapai 25,90 dolar AS atau Rp388.137 (kurs Rp14.986 per dollar AS).

Ditambah lagi masyarakat Indonesia kini semakin melek terhadap kesehatan kulit serta penampilan. Belum lagi, akses internet juga turut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar manfaat produk perawatan kulit dan kosmetik bagi tampilan.

Melihat data tersebut, sektor skincare dan kosmetik dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi, sektor ini tidak melulu didominasi oleh perusahaan besar.

Dari data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pelaku usaha pada sektor kecantikan tumbuh 20,6 persen pada 2021, yakni 819 menjadi 913. Peningkatan ini didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yakni 83 persen.

Mudah memiliki merek sendiri

Selain itu, bisnis produk kecantikan dan perawatan diri kini juga mudah dimasuki tanpa perlu memiliki pabrik atau rumah produksi.

Bagi Anda yang tertarik terjun di produk skincare dan kosmetik, sistem maklon, baik white label maupun original equipment manufacture (OEM), dapat menjadi pilihan terbaik.

Adapun maklon adalah sistem kerja sama antara pemilik brand dan pihak produsen untuk memproduksi produk dari brand tersebut. Biasanya, sistem ini digunakan pada produk kosmetik, skincare, dan fesyen.

Sistem maklon sangat membantu bagi pelaku UMKM dan pemain baru yang ingin memiliki brand sendiri. Sebab, pelaku usaha tidak perlu memusingkan atau ribet soal produksi, seperti pabrik, alat produksi, dan membayar tenaga kerja.

Perusahaan yang bisa mendukung merek Anda

Sebelum bermitra dengan perusahaan yang dapat mendukung dalam mewujudkan impian memiliki brand skincare dan kosmetik sendiri, Anda perlu memperhatikan sejumlah hal berikut.

Pertama, perusahaan mitra harus menyediakan formulasi dan bantuan teknis berkelanjutan. Kedua, Anda perlu memilih perusahaan yang memberikan bimbingan terkait produk skincare dan kosmetik.

Ketiga, melihat rekam jejak perusahaan mitra. Pastikan perusahaan tersebut sudah memiliki pengalaman di bidang skincare dan kosmetik. Keempat, pastikan pula perusahaan tersebut tidak memiliki minimal jumlah order. Jika perusahaan mematok jumlah order yang besar, hal ini dapat memengaruhi risiko usaha Anda.