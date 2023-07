Publik Terekam Inginkan Erick Thohir Dampingi Prabowo Subianto

hasil sementara poling terbuka program The Matchmaker detikcom periode 13 hingga 20 Juli 2023

TRIBUNJABAR.ID,- Menteri BUMN Erick Thohir kembali terekam diinginkan oleh publik untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Gerindra Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal ini terlihat dari hasil sementara poling terbuka program The Matchmaker detikcom periode 13 hingga 20 Juli 2023.

Dalam hasil poling ini, Erick Thohir terekam menempati posisi pertama sebagai cawapres pilihan publik untuk orang nomor satu di Gerindra tersebut. Ketum PSSI tersebut terekam saat ini mendapatkan dukungan sebesar 81 dari masyarakat.

Angka dukungan tersebut mengungguli kandidat cawapres lainnya seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Menkopolhukam Mahfud MD. Keduanya terekam hanya mendapatkan dukungan sebesar 57 dan 56 sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Dengan ini, Erick Thohir menjadi cawapres pilihan publik untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

“Publik yang menyaksikan dinamika politik belakangan ini bisa ikut bersuara dengan memilih cawapres favorit lewat program The Matchmaker, kali ini dalam edisi The Matchmaker: Berburu Cawapres,” terang redaksi The Matchmaker detikcom.

“The Matchmaker masuk ke tahap 'Berburu Cawapres', publik dapat memilih tokoh favorit untuk menjadi bakal cawapres mendampingi tiga bakal capres yang memuncaki survei Pilpres 2024 saat ini,” imbuhnya.

Perlu diketahui, The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak publik untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Program poling terbuka ini telah dimulai sejak 13 Juli 2023 dan sudah ada 311 masyarakat yang berpartisipasi di The Matchmaker tahap ini. Hasil poling saat ini merupakan hasil sementara dan akan terus dilakukan poling setiap minggu.