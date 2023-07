Duo Belanda Persib Bandung Dapat Bekal Bagus Jelang Lawan PSM Makassar, Apa Itu?

TRINUNJABAR.ID, BANDUNG - Ezra Walian dan Marc Klok berhasil menyumbangkan dua penghargaan sekaligus untuk Persib Bandung, jelang pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B. J. Habibie, Sabtu (14/7/2023).

Keduanya masing-masing menyumbangkan satu penghargaan, usai bertanding melawan Dewa United di pekan ketiga pada Jumat, 14 Juli 2023 lalu.

Untuk Ezra Walian, dirinya berhasil menyabet satu penghargaan "Best Goal of The Week" setelah membobol gawang Sonny Stevens.

Kala itu, pemain berdarah Belanda tersebut mampu menuntaskan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor tendangan bebas di menit 90'+2'.

Berkat golnya tersebut, Persib berhasil menahan imbang 2-2 Dewa United dan lolos dari ancaman kekalahan perdana pada musim Liga 1 2023/2024.

Sedangkan Marc Klok, menyumbangkan satu penghargaan kepada Persib usai terpilih menjadi "Best XI of The Week" pekan ketiga.

Penyerang Persib Bandung Ezra Walian meluapkan eksprsesinya setelah mencetak gol ke gawang Dewa United menit 90+2 pada pertandingan Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (14/7/2023). Pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2. (TRIBUNJABAR.ID/DENI DENASWARA)

Pemain berdarah Belanda tersebut, terpilih menjadi best XI setelah dianggap tampil ciamik saat melawan Dewa United.

Hal itu terlihat saat dirinya, menjadi salah satu faktor utama Persib berhasil mencetak gol pertamanya lewat Rachmat Irianto di menit 62'.

Kala itu, dirinya melepaskan tendang kerasa yang membentur tiang gawang Dewa United dari luar kotak pinalti.

Meskipun hanya mengenai tiang, bola yang memantul tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Rachmat Irianto dan tercipta gol.

Berkat golnya itu Persib yang semula tertinggal 2 angka mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.(Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama)