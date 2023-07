Perkuat Penjaminan Kualitas Universitas Terbuka, ICDE Quality Reviewer Kunjungi UT Bandung

Pada 19 – 20 Juli 2023, Prof. Kam Cheong Li (Dean of School of Open Learning at Hong Kong Metropolitan University) berkesempatan mengunjungi kantor UT Bandung yang disambut oleh Drs. Enceng M.Si. selaku Direktur UT Bandung.

Dalam upaya menjaga kewibawaan akademik dan menghasilkan pendidikan berkualitas, Universitas Terbuka (UT) terus melakukan perbaikan dan peningkatan standar penyelenggaraan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ) skala internasional sejak tahun 2005. Dalam hal ini, UT secara berkala dan berkelanjutan berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menjadi lembaga penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang unggul.

Salah satu langkah penting yang diambil UT untuk meningkatkan dan menjamin kualitas layanan pendidikan adalah dengan mengundang quality reviewers dari the International Council for Open and Distance Education (ICDE). Pada tahun ini, UT telah melakukan review kualitas untuk kali kelima oleh ICDE setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2005, 2010, 2016, dan 2019. Review kualitas yang dilakukan oleh ICDE bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kualitas lembaga pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Pada 19 – 20 Juli 2023, Prof. Kam Cheong Li (Dean of School of Open Learning at Hong Kong Metropolitan University) berkesempatan mengunjungi kantor UT Bandung yang disambut oleh Drs. Enceng M.Si. selaku Direktur UT Bandung.

Review dilaksanakan selama lima hari di Kantor UT Pusat dan Kantor UT Daerah di Jambi, Bandung, dan Malang, pada tanggal 17-21 Juli 2023. Proses review kualitas yang dilakukan oleh ICDE di UT melibatkan berbagai pihak, termasuk pimpinan UT (rektorat,fakultas/sekolah pascasarjana, program studi, dan kepala unit lainnya) di kantor UT Pusat dan kantor UT Daerah, serta melibatkan mahasiswa, alumni, dan tutor.

Tim reviewer dari ICDE tahun ini terdiri dari Prof. Ebba Ossiannilsson (Chair of the ICDE OER Advocacy Committee and ICDE OER Ambassador for Global Advocacy, Sweden), Prof. Morten Flate Paulsen (The Norwegian of Science and Technology dan Former ICDE Secretary General), dan Prof. Kam Cheong Li (Dean of School of Open Learning at Hong Kong Metropolitan University). Para quality reviewers dari ICDE tersebut akan memastikan seluruh proses bisnis penyelenggaraan pendidikan jarak jauh UT mulai dari proses rekrutmen, pengembangan bahan ajar, layanan pembelajaran, asesmen, hingga sistem manajemen kelembagaan PTJJ UT sesuai standar internasional.

Pada 19 – 20 Juli 2023, Prof. Kam Cheong Li berkesempatan mengunjungi kantor UT Bandung yang disambut oleh Drs. Enceng M.Si. selaku Direktur UT Bandung. Prof Li sangat mengapresiasi kinerja staf UT Bandung yang bekerja dari hati untuk memberikan kualitas terbaik dengan memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Prof Li menambahkan bahwa melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh, UT dapat terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Direktur UT Bandung menyambut baik kedatangan reviewer di UT Bandung untuk dapat berperan serta dalam penjaminan kualitas Pendidikan di UT.

Dengan adanya review yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti ICDE, UT terus berupaya meningkatkan kualitasnya hingga menjadi lembaga pendidikan terbuka jarak jauh yang berkualitas dunia. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmen UT dalam menjaga kewibawaan akademik yang semakin kuat. UT sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan jarak jauh memberikan akses kuliah berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia karena sistem pembelajaran di UT yang fleksibel bagi semua orang. Berbagai masukan dan saran dari para reviewer pada kegiatan ICDE quality review ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran kepada seluruh mahasiswa UT di mana pun berada.