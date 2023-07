Gol Indah Ezra Walian ke Dewa United Jadi Gol Terbaik Pekan Ketiga Liga 1, Kalahkan Dua Pemain Lain

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang Persib, Ezra Walian meraih penghargaan atas gol yang dihasilkannya ke gawang Dewa United, pada laga pekan ketiga BRI Liga 1 2023/24 di Stadion GBLA Kota Bandung, Jumat (14/7/2023).

Gol indah melalui tendangan bebas ke sudut kiri atas gawang kiper Sonny Stevens yang dilakukannya pada menit 90+2 itu bukan hanya menjadi gol pertamanya musim ini.

Gol pada masa injury time tersebut juga menyelamatkan Persib dari potensi kekalahan, karena membuat skor menjadi 2-2.

Bahkan gol dari penyerang kelahiran Amsterdam, 22 Oktober 1997 tersebut dinobatkan sebagai Best Gol of The Week atau gol terbaik pada pekan ketiga Liga 1 musim 2023/2024.

Menanggapi penghargaan yang diraihnya, penyerang bernomor punggung 9 itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

"Terima kasih, hatur nuhun bobotoh untuk votingnya," ujarnya di sela latihan tim Persib di lapangan Stadion Sidolig Kota Bandung, Rabu (19/7/2023).

Atas penghargaan tersebut, Ezra Walian pun berhasil mengalahkan para nominator pencetak gol lainnya, seperti Crislan Henrique (Bhayangkara Presisi Indonesia) yang mencetak gol cepat di menit ke-5, pada laga melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi (16/7/2023).

Serta gol kedua dari bomber Persija Jakarta, Marko Simic di menit ke-33, pada laga melawan Bhayangkara Presisi Indonesia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi (16/7/2023). (*)

