Amaris Hotel Cimanuk Rayakan Ulang Tahun Ke-13, Bagikan Perlengkapan Sekolah untuk Panti Asuhan

TRIBUNJABR.ID, BANDUNG - Amaris Hotel Cimanuk menggelar acara syukuran ulang tahun yang ke -13 dengan tema 'Be Grateful for all Achievement' yang diadakan di lobby hotel, Jalan Cimanuk No 14, Citarum, Senin (15/7/2023).

Di acara syukuran ini Amaris Hotel Cimanuk mengundang sebanyak 15 anak Panti Asuhan Muhammadiyah cabang Sumur Bandung untuk berbagi kebahagiaan bersama.

Pimpinan Unit Amaris Hotel Cimanuk, Willy Aditya mengatakan sesuai dengan tema yang ada Amaris Hotel Cimanuk bersyukur atas pencapaian yang didapatkan.

Apalagi kata Willy, di Amaris Hotel Cimanuk ini karyawannya masih muda, memiliki spirit kuat dan senang gotong royong.

Pimpinan Unit Amaris Hotel Cimanuk, Willy Aditya saat simbolis memberikan bingkisan (istimewa)

"Alhamdulillah kita bisa mensyukuri atas nikmat yang ada di usia menginjak remaja, masih bisa bersaing di bidang perhotelan," kata Willy saat ditemui seusai acara.

Tetap eksis selama 13 tahun di tengah ramainya industri perhotelan, Willy mengatakan jika Amaris Hotel Cimanuk ini melihat perkembangan hotel semakin ramai apalagi pasca Covid-19.

Lokasi hotel yang sangat strategis karena berada di tengah perkotaan, Amaris Hotel Cimanuk pun selalu ramai jadi pilihan wisatawan untuk staycation.

"Kami juga melakukan inovasi ke digital marketing dengan melakukan perluasan pemasaran melalui media sosial, jadi tidak mengandalkan sales saja," ucapnya.

Di acara peryaaan ulang tahun ini pun melakukan simbolis potong tumpeng dan menikmati santapan bersama anak-anak panti.

Berbagai games menarik pun dihadirkan dan anak-anak begitu antusias untuk mengikuti tahapan games yang diadakan.

Tawa canda riang gembira pun terlihat dari raut wajah para anak panti yang datang di hari ulang tahun Amaris Hotel Cimanuk.

Sebelum acara selesai, Amaris Hotel Cimanuk pun memberikan bingkisan berupa perlengkapan sekolah mulai dari tas hingga buku tulis dari Gramedia.

Willy berharap di usia 13 tahun ini Amaris Hotel Cimanuk bisa tetap eksis bersaing di dunia perhotelan dan tidak luput dari perkembangan zaman.