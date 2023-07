Rayakan HUT ke-34, Hotel Santika Bandung Gelar Donor Darah, Tamu Bisa Menginap Gratis Ini Syaratnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Dalam rangla memperingati hari ulang tahun yang ke-34, Hotel Santika Bandung mengadakan acara donor darah yang diadakan di Santika 1-2 Meeting Room, Selasa (18/7/2023).

Acara donor darah ini diadakan sejak pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB yang dihadiri oleh internal karyawan Hotel Santika Bandung dan beberapa pihak korporate lainnya.

General Manager Hotel Santika Bandung, Azwar Situmorang mengatakan donor darah yang diadakan di Hotel Santika ini bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia.

"Target peserta donor darah ini 100-150 dengan jumlah kantong sebanyak 100 berukuran 450cc," kata Azwar saat ditemui di Hotel Santika Bandung, Jalan Sumatera No 52-54.

Di momen perayaan ke-34 tahun ini, Hotel Santika Bandung juga mengadakan kegiatan lain yang melibatkan para tamu seperti doorprize dan hadiah lainnya.

Baca juga: Pocari Sweat dan Santika Hotel Sukabumi Gelar Kegiatan Lari Jarak Jauh, Menuju Pocari Run di Bandung

"Ada doorprize penghargaan tamu yang berulang tahun di bulan Juli bisa mendapatkan menginap semalam gratis di Santika Bandung. Untuk member aplikasi My Value dan My Santika pun bisa mendapatkan special price," kata Azwar.

Azwar mengatakan saat ini dinamika perhotelan pertumbuhannya sangat cepat di Bandung.

Sesuai dengan tagline 'Sincerity Hospitality From The Heart', Azwar mengatakan Hotel Santika Bandung mengutamakan kualitas pelayanan yang dijalankan oleh semua karyawan.

Berada di tengah pusat kota dan memiliki konsep hotel yang klasik dan vintage, Hotel Santika Bandung juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti kolam renang dan area gym.

Di era digitalisasi ini Hotel Santika ini juga memanfaatkan platform media sosial untuk memperluas pasarnya.

Baca juga: Kampung Ramadan Hotel Santika Cirebon Bakal Hadir Lagi, Paket Buka Puasa yang Usung Konsep Pojokan

Ia berharap di usia 34 tahun ini Hotel Santika Bandung bisa berkesinambungan dan berkelanjutan dalam memberikan service kualitas yang ekstra untuk para tamu. (*)