Sineas Muda Kota Bandung Berkumpul dan Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sineas muda Indonesia yang berada di Kota Bandung berkumpul dan berdiskusi mengenai perfilman masa mendatang di Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol nomor 16, Senin (17/7/2023).

Hadir sebagai pembicara, di antaranya Babeh Ibo dari IBO pictures, Atmo dari Roemah Bersama Alumni, Sheila dari IKA muda Unpad, dan hadir pula ketua IKA muda Unpad, Fuad Rinaldi.

Fuad Rinaldi menyampaikan, inisiasi kegiatan kumpul sineas muda Kota Bandung ini untuk membahas perfilman saat ini dan mendatang di Jabar hingga Indonesia.

Apalagi, Kota Bandung, kata Fuad, dikenal gudangnya kreativitas dan banyak sineas senior yang perlu adanya regenerasi.

Baca juga: Ganjar Tegas "Bebastugaskan" Kepala Sekolah yang Lakukan Pungli Berkedok "Infak"

"Kota Bandung itu titik episentrum industri kreativitas dan menjadi sebuah pemacu untuk Indonesia. Jika kami melihat ke Sulawesi, Papua, Sumatra, Kalimantan, dan lainnya, serta ditanya soal industri kreatif, artis, hingga kondisi seni perfilman, pastinya Bandung menjadi pusatnya. Itu dapat dilihat dan dirasakan," katanya.

Selain itu, Fuad Rinadli menegaskan kegiatan kumpul sineas muda Kota Bandung itu dalam rangka menyambut Pemilu 2024 dalam melihat sosok pemimpin masa depan.

Baca juga: Ini Tips Dari Ganjar Buat Anak Muda yang Ingin Bekerja di Dunia Digital

"Kami ingin selaraskan dengan pemimpin berikutnya yang mampu menjadi ujung tombak para sineas. Pemimpin yang melihat apa itu sosok kepempimpinan yang diinginkan, semisal pintar, cerdas, dan luwes dan bukan yang so pintar, so cerdas, atau so luwes, sehingga nantinya bukan gimmik dan kami bisa mengkoreksinya melalui dialog-dialog dan dekat dengan rakyatnya," ujarnya.

Sosok Ganjar Pranowo pun, kata Fuad Rinaldi, dinilai sebagai sosok presiden masa depan yang sanggup mengimplementasikan keinginan itu dan berani memperjuangkan hak rakyat.

Baca juga: Ganjar Ingin Buat Kurikulum Khusus untuk Pendidikan Digital, Dukung Potensi Anak Muda

"Kami juga melihat pak Ganjar mendukung perfilman dan sineas. Cek saja capres yang sangat kuat mendukung perfilman siapa? Cari di google. IKA muda Unpad pun pada Mei lalu telah memberikan anggota kehormatan ke pak Ganjar, lantaran dia pantas untuk dikedepankan," ucapnya.

Pelaku perfilman, Babeh Ibo pun mengaku bahwa kebutuhan para sineas muda ini lebih kepada masalah pendanaan produksi. Pasalnya, mau tak mau mereka membutuhkan biaya yang cukup lumayan dengan kebutuhan ide yang banyak sekali mengalir.

Baca juga: TB Hasanuddin Sebut Relawan Ganjar Pranowo di Jabar Bakal Bergerak dengan Senyap

"Diskusi hari ini kami harapkan semoga bisa didukung dalam hal pendanaan, lebih jauhnya lagi dalam hal penyelenggaraan kegiatan penayangan screening film atau wadah festival. Kami juga mempunyai rencana membuat film yang waktunya mepet terkait kebudayaan bertemakan wayang golek dari sisi Jabar dan kami mengajak tim pak Ganjar untuk bergabung dengan bakal ada satu adegan khusus menampilkan sosok Ganjar Pranowo yang bertempat di Semarang kediamannya," katanya.

Anggota dari IKA muda Unpad lainnya, Shella pun mengaku masalah pendanaan sebenarnya bisa berasal dari pribadi (investor) atau CSR, atau orang-orang yang sudah mendukung Ganjar dari alumni. Dia pun melihat orang yang mendukung Ganjar Pranowo ini anak-anak muda milenial gen z, sehingga melalui perfilman sangatlah cocok untuk menyasar kalangan muda.

Baca juga: Ciayumajakuning Jadi Kandang Banteng, Ganjar Pranowo Bisa Lampaui Suara Joko Widodo di Pilpres

Di samping itu, Atmo dari Roemah Bersama Alumni menyampaikan harapannya yang berharap sineas Kota Bandung dapat mengenal dan memperkenalkan Ganjar Pranowo ke masyarakat luas.

"Saya sempat melihat para sineas ini membuat satu adegan film pendek yang isinya tentang kebaikan dan nanti tentu bakal membuat gambaran tentang bagaimana sosok Ganjar itu," katanya.

Roemah Bersama Alumni, lanjut Atmo, diperuntukkan bagi siapa pun yang mau berkumpul dan menitipkan aspirasi-aspirasinya untuk menebarkan kebaikan. Sejauh ini, sudah banyak komunitas dan alumni dari berbagai perguruan tinggi dan milenial gen z yang berkumpul di sana.(*)