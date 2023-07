Belasan Anggota Geng Motor di Sukabumi Ditangkap Polisi, 7 Orang Disidik

dian herdiansyah/tribun jabar

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota dan Polsek Sukalarang mengamankan belasan pemuda dari Dua gerombolan bermotor, Senin (17/7/2023). Sebanyak 16 remaja yang tergabung dalam gerombolan bermotor GBR (Grab On The Road) dan XTC (Exalt to Coitus) tersebut diamankan di Dua lokasi berbeda.