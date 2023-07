Tim Anies Baswedan Coba Serap Aspirasi Lewat Silaturahim dan Merajut Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah cendekiawan, doktor, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi masyarakat dan politisi, seperti calon legislatif dari partai NasDem, Subchan Daragana yang hadir dalam kegiatan silaturahim merajut Indonesia, Jumat (14/7/2023) di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Tim relawan Anies Baswedan, Sujana Sulaeman atau kerap disapa Kang Jana yang menjadi salahsatu pembicara dalam forum doktor dan cendekiawan guru Indonesia, menyampaikan bahwa kegiatan merajut Indonesia ini berawal dari obrolan yang ingin menyerap aspirasi atau masukan dari masyarakat dengan berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia.

Kota Bandung menjadi daerah ke 12 yang telah digelar kegiatan ini sekaligus bersilaturahim.

"Kami ingin serap aspirasi masalah dan mendiskusikan secara bersama-sama. Kami juga ingin lebih mendengarkan aspirasi keinginan dari kegundahah tokoh masyarakat dan harapan ke depan. Kami tentu mengetahui Indonesia itu negara kaya raya, tetapi orang miskin masih banyak dan pekerjaan masih sulit untuk didapatkan," katanya.

Kang Jana pun menambahkan, Anies Baswedan ini memiliki semangat kesetaraan, seperti yang telah dijalankan saat di DKI Jakarta dengan menyediakan biaya operasional ke tempat ibadah.

Tetapi, mayoritas Jakarta merupakan umat Islam sehingga lebih banyak terekspose untuk masjid dan musala.

"Ada empat hal ditemukan mas Anies Baswedan saat keliling ke berbagai daerah, seperti kemiskinan yang masih sebanyak 40 persen di Indonesia. Kedua, kesulitan mencari pekerjaan, ketiga keadilan hukum, dan keempat masa depan anak dalam hal pendidikan," ujarnya.

Tak hanya itu, Jana pun menyebutkan ada beberapa program yang siap diusung Anies Baswedan, yakni memperhatikan anak sejak jenjang PAUD.

Hal itu, katanya, sudah dilakukan ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dengan memberikan upah kepada guru PAUD senilai Rp 500 ribu per bulan.

Kemudian, lanjutnya, memperhatikan lansia miskin seperti yang sudah berjalan di DKI Jakarta dengan Pemda DKI Jakarta memberikan dana kepada lansia miskin senilai Rp 750 ribu per bulan by name by address.

"Aspek lain yang dipikirkan mas Anies ialah masalah air bersih. Saat menjabat di Jakarta, pernah terjadi di Jakarta Utara ada kasus harga air bersih itu mahal, sehingga Mas Anies melakukan kebijakan subsidi untuk harga air turun agar masyarakat kecil bisa menikmati air tersebut," katanya seraya menegaskan Anies Baswedan kekuatannya bukanlah terletak pada partai melainkan relawan.

Dalam kesempatan ini pun, Anies Baswedan sempat dihubungi melalui video call dan menitipkan kepada para relawan maupun simpatisan untuk menjaga soliditas.

"Mari jaga soliditas dan bekerja bersama," singkatnya.

Sujana menyarankan masyarakat untuk memfollow akun media sosial Anies Baswedan supaya lebih mengetahui sendiri kebijakan Anies, seperti tentang kebijakan ekonomi, pajak bumi dan bangunan, hingga BPJS ada di sana dan menjawab kegundahan dari beberapa pertanyaan tamu undangan dalam forum tersebut.