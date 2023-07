Luis Milla Sebut Sisi Ini yang Membuatnya Senang Setelah Persib Bandung Hattrick Remis

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, menganggap masih ada sisi yang membuatnya senang setelah Persib Bandung gagal menang lagi.

Menjamu Dewa United, Persib gagal memaksimalkan laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat (14/7/2023).

Pertandingan berakhir 2-2 setelah Maung Bandung sempat tertinggal 0-2.

Dewa United mencetak gol melalui kepala Ahmad Rusadi di menit 35 dan Alex Martins di menit 59.

Keadaan semakin tak menguntungkan karena saat skor 1-2, setelah Rachmat Irianto menjebol gawang Sonny Stevens.

Persib Bandung harus kehilangan satu pemain karena Febri Hariyadi mendapat kartu kuning kedua di menit 68.

Persib mampu memaksa skor 2-2 berkat gol Ezra Walian di menit 90+2.

Berkat perjuangan tanpa lelah pasukannya, Milla bisa tersenyum meski belum mampu memberikan kemenangan di musim ini.

Menurutnya, para pemain menyuguhkan tontonan yang menarik dengan karakter bermain yang sangat bagus.

"Sangat sulit untuk mengomentari pertandingan hari ini. Karena kita tahu Persib memberikan tontonan yang sangat bagus, dengan kerja keras dan semangat yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan," ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion GBLA.

Ia pun memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang tetap mampu menjaga penampilannya, termasuk di saat tim harus bermain dengan sepuluh pemain di babak kedua.

"Saat kami harus bermain dengan 10 pemain, mereka (pemain) tetap mampu menjaga semangat dan gairahnya untuk meraih kemenangan pertama musim ini. Bahkan tadi hampir saja kami bisa membalikkan keadaan," ucapnya.

Momen menang itu sebenarnya datang di pengujung laga.

Penyerang David da Silva mamu one on one dengan kiper lawan setelah menerima umpan jauh dari Ezra.