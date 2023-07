Hadirkan Gaya Hidup Modern, Hunian Premium Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Generasi Milenial

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sangat menarik mengamati konsep desain rumah generasi milenial yang terus berkembang di mana milenial menyukai produktivitas yang tinggi dan kebutuhan untuk terus up to date. Milenial cenderung membutuhkan hunian dengan fleksibilitas, kemudahan dalam beraktivitas, dan konektivitas teknologi tinggi untuk mengikuti zaman.

Dengan kemajuan konsep desain yang terus berkembang tersebut Summarecon Bandung menghadirkan Cluster Genova untuk memenuhi gaya hidup terkini. Cluster Genova diluncurkan pada Sabtu (15/7/2023) di Clubhouse Cluster Genova Summarecon Bandung.

Cluster Genova saat ini merupakan cluster terdepan dan terdekat dengan akses langsung dari Jalan Soekarno Hatta ke kawasan Summarecon Bandung yang sedang dibangun. Karena berlokasi sangat dekat dengan pusat kreatif dan bisnis serta gaya hidup kawasan Summarecon Bandung seperti ITB Innovation Park, Summarecon Mall Bandung, Pasar Modern Sinpasa, ruko komersial, dan gedung perkantoran, menjadikan tinggal di Cluster Genova sangat mendukung berbagai kegiatan dalam lingkungan nyaman.

Penghuni Cluster Genova dapat bersantai dan bekerja secara bersamaan mulai dari sarapan pagi di coffee shop, berkumpul bersama teman di taman, dan tentunya berolahraga bersama keluarga sambil menikmati panorama pegunungan kawasan Summarecon Bandung.

"Setelah beberapa lama Summarecon Bandung tidak merilis produk hunian dalam cluster dan kami tidak memiliki unit stock rumah untuk dipasarkan, pada hari ini sangat bersyukur Summarecon Bandung merilis Cluster Genova untuk memenuhi kebutuhan dan kerinduan customer terhadap rumah-rumah di Summarecon Bandung. Saya melihat antusiasme yang tinggi dari customer terhadap launching pada hari ini. Semoga Cluster Genova dapat memenuhi kebutuhan customer akan rumah yang nyaman, bermanfaat dan memiliki nilai lebih dari sisi properti," ujar Hindarko Hasan, Executive Director Summarecon Agung Tbk.

Cluster Genova mewujudkan gaya hidup perkotaan dalam lingkungan Kota Bandung yang sejuk dan menenangkan. Cluster Genova menerapkan konsep breatheable dengan dinding kerawangan sebagai ciri khas Rumah Adem Summarecon Bandung yang membuat sirkulasi udara terjaga secara alami.

Desain fasad Cluster Genova yang dinamis dan asimetris merupakan tampilan arsitektur modern masa kini.

Desain rumah Cluster Genova memakai warna batu dan bata yang terlihat alami dan terasa homy.

Penghuni Cluster Genova memiliki carport untuk dua unit mobil dengan service area yang lebih luas. Interior rumah Cluster Genova didesain sesuai dengan kebutuhan penghuni yang memaksimalkan fungsi sekaligus kenyamanan.

Cluster Genova dilengkapi berbagai fasilitas untuk keamanan dan kenyamanan penghuninya seperti one gate system, pengelolaan Town Management, dan fasilitas clubhouse eksklusif bagi penghuni Cluster Genova. Ruang terbuka hijau tersebar di berbagai tempat di dalam cluster sehingga nyaman untuk kegiatan santai bersama keluarga.

Di clubhouse yang dilengkapi dengan kolam renang dan taman bermain anak akan membuat aktivitas di lingkungan cluster semakin menyenangkan.

Penghuni Cluster Genova dapat berinternet di jaringan fiber optic kecepatan tinggi dengan nyaman.

Dengan semua fasilitas tersebut sangatlah tepat jika Cluster Genova memiliki tagline Home is where you feel loved, appreciated, and safe.

Cluster Genova hadir dalam beberapa tipe, yaitu tipe basic dan tipe premium berdasarkan ukurannya. Untuk Cluster Genova tipe Gianti 8 berukuran lebar 8 meter dengan panjang 13 meter harganya mulai dari Rp 2,1 miliar.

Cluster Genova tipe Gianti 9 yakni berukuran lebar 9 meter dengan panjang 13 meter harganya mulai dari Rp 2,5 miliar.

Cluster Genova tipe Gavina 8 berukuran lebar 8 meter dengan panjang 15 meter seharga mulai dari Rp 2,3 miliar. Cluster Genova tipe Gavina 9 berukuran lebar 9 meter dengan panjang 15 meter seharga mulai dari Rp 2,7 miliar.