Sidak Harga Sembako ke Pasar Sederhana, Badan Pangan Nasional : Masih Wajar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini masih berada dibatas wajar. Hal itu diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Sederhana, Kota Bandung, Jumat (14/7/2023).

Berdasarkan pantauannya, saat ini, harga ayam potong di pasaran masih diangka Rp. 40 ribu per kilogram, telur ayam Rp. 32 ribu per kilogram dan daging sapi Rp 140 ribu per kilogram.

"Kami semua keliling untuk mengecek mengenai ketersediaan stok, kalau kami lihat semuanya sudah cukup. Kemudian, yang kedua mengenai harga, harga terpantau masih baik harganya, jadi kalau kami lihat ayam Rp 40 ribu, telur Rp 32 ribu per kg, sekilo itu isinya 16 (butir)," ujar Arief, saat ditemui di Pasar Sederhana, Jumat (15/7/2023).

Menurutnya, sejak Januari banyak peternak ayam mengeluhkan harga daging dan telur turun.

Maka dari itu, kata dia, harus ada penyesuaian harga untuk menyelamatkan para peternak dari kebangkrutan.

"Januari lalu semua memang harganya jatuh, sehingga banyak peternak yang menyampaikan kepada Presiden, kepada badan pangan, kepada Kementerian Perdagangan, bahwa kalau mau ayam dan telur ini berkelanjutan, masih bisa diproduksi, peternaknya tidak bangkrut itu harganya harus disesuaikan," katanya.

"Karena, ada komponen harga ayam, soybean meal, macam-macam di situ (jadi) memang harus terakomodir," sambungnya.

Arief pun menilai harga-harga yang saat ini ada di pasar pun masih relatif wajar dan seimbang.

Sehingga kepada masyarakat diminta agar tak khawatir atas kenaikan harga yang terjadi.

"Harga ayam juga Rp 40 ribu masih harga wajar, telur harganya Rp 32 ribu masih harga yang wajar. Jadi wajar di tingkat produsen, wajar di pedagang, dan wajar di konsumen. Jadi ini adalah kesetimbangan baru," uca