PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso Siapkan Taktik Khusus Lawan Mahesa Jenar

TRIBUNJABAR.ID - Persebaya Surabaya mematangkan persiapan menjelang laga pekan ke-3 BRI Liga 1 2023/24 menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu (16/7).

Demi mewujudkan ambisi tim bisa merebut tiga poin di kandang PSIS, Pelatih Persebaya, Aji Santoso melakukan maintenance kondisi pemain dengan meningkatkan intensitas latihan.

Dia menilai materi latihan dengan intensitas tinggi yang diberikan membuat kondisi fisik Ze Valente dkk semakin bugar jelang laga melawan PSIS.

“Latihan terakhir, intensitas sedikit tinggi untuk memaintenance pemain supaya tidak turun tapi bisa naik. Anak-anak melakukan dengan baik,” katanya.

Baca juga: Lawan PSIS Semarang, Persebaya Surabaya Siapkan Rotasi, Aji Santoso Benahi Lini Depan dan Belakang

Rombongan skuad tim berjuluk Bajul Ijo bertolak ke Semarang pada hari ini Jumat (14/7) pagi dengan memboyong 22 pemain.

Sementara soal perkembangan Bruno Moreira yang dikabarkan bakal absen di laga PSIS vs Persebaya, Aji Santoso tetap membawa dalam rombongan skuad Persebaya yang bertolak ke Semarang.

Seperti diketahui Bruno mengalami sedikit masalah seusai laga melawan PS Barito Putera.

Aji Santoso menyebut pemain asal Brasil itu baru saja menjalani terapi dan tetap dibawa ke Semarang karena kondisinya terus dipantau oleh tim dokter dan masih memungkinkan diturunkan apabila kondisinya dirasa cukup baik.

“Bruno (Moreira) sudah komunikasi dengan saya, dia baru selesai tusuk jarum dan masih merasa ngilu tapi dia tetap dibawa,” ungkap pelatih berlisensi AFC Pro ini.

Selain itu dia pun sudah menyiapkan strategi untuk bisa merebut poin penuh dari tangan PSIS.

“Kita sudah latihan bertahan dan menyerang. Jadi saya sudah siapkan agar anak-anak bisa antisipasi,” tegas Aji Santoso.

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan Ke-3

Jumat, 14 Juli 2023

Persikabo 1973 vs PSM Makassar di Pakansari, 15:00

PS Barito Putera vs PSS Sleman di Demang Lehman, 15:00

Persib Bandung vs Dewa United FC di Gelora Bandung Lautan Api, 19.00

Sabtu, 15 Juli 2023

RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang di Maguwoharjo, 15:00 Persik Kediri vs Arema FC di Brawijaya, 15:00

Persis Solo vs Borneo FC Samarinda di Manahan, 19:00

Bali United FC vs Madura United FC di Kapten I Wayan dipta, 19:00

Minggu, 16 Juli 2023

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya di Jatidiri, 15:00

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Gelora Bung Karno, 19:00

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.