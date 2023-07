Parade Foto Pedagang Seragam Sekolah di Kosambi Bandung Ramai Pembeli

Sepekan menjelang masuk sekolah memasuki tahun ajaran baru 2023 sejumlah toko perlengkapan seragam sekolah ramai pembeli di Jalan Cipaera, Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/7/2023).

Seragam sekolah dari berbagai tingkatan tersedia lengkap, dijual mulai harga Rp 90.000 - Rp 120.000 per stel untuk seragam sekolah dasar (SD), SMP mulai Rp 140.000 - Rp 150.000 per stel, sedangkan seragam SMA Rp 150.000 - Rp 160.000 per stel belum termasuk atribut.

Orang tua membelikan seragam sekolah untuk anaknya di salah satu toko perlengkapan seragam sekolah, di Jalan Cipaera, Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/7/2023). (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

