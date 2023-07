Komisi V Pastikan Proses PPDB di Kab. Bogor Berjalan "On The Right Track"

TRIBUNJABAR.ID, Cibinong, Kab. Bogor - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Bogor berjalan dengan benar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya mengatakan pihaknya mendapatkan pengaduan dari masyarakat Ciomas Kab. Bogor terkait adanya nama-nama baru yang muncul setelah penutupan pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Ciomas.

"Kami dapat pengaduan bahwa setelah proses penutupan PPDB, masuk nama nama baru yang membuat nama yang sudah masuk jadi bergeser, jadi yang tergeser ini komplen mengeluhkan hal tersebut", ujar Abdul Hadi saat memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Kab. Bogor, Selasa (11/7/23).

Gus Ahad, panggilan akrabnya, menegaskan Komisi V langsung melakukan pengecekan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Barat di Kab. Bogor dan mendapati puluhan calon siswa yang memang pilihan keduanya di SMA Negeri 1 Ciomas.

"Kami melakukan konfirmasi dan membuka datanya satu persatu. Kami saksikan dan betul bahwa ada puluhan orang yang pilihan keduanya memilih SMA 1 Ciomas dan memang prosesnya seperti itu. Mereka dimasukan ketika pilihan satunya tidak diterima", ujarnya.

Abdul Hadi pun menjelaskan dari hasil pengecekan, pihaknya mendapat kepastian bahwa proses PPDB di Wilayah Kabupaten Bogor "On The Right Track" atau pada jalur yang benar.

"Hari ini langsung dengan help desknya, yang memiliki akses ke sistem di Jawa Barat dan kami dapat kepastian bahwa proses secara data itu "On The Right Track", jelas Abdul Hadi.

Namun begitu, berbagai catatan tetap menjadi perhatian Komisi V seperti halnya sekolah yang tidak bisa memenuhi 100 persen kuota rombongan belajarnya.

"Ini jadi catatan kami, permasalahan daerah perkotaan yang padat dengan daerah yang luas dan penduduknya jarang itu berbeda. Harus ada formula yang membedakan untuk kondisi itu", pungkasnya.

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Abur Mustikawanto mengatakan ada sebanyak 40 ribu pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di wilayah Kab. Bogor. Dari jumlah tersebut, yang bisa diterima sekitar 20 ribu siswa atau lima puluh persen.